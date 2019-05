Alex Švamberk, Novinky

Co pro vás znamená Brittenův Billy Budd?

Pro mě je to něco velkého, co patří k anglické hudební kultuře. Kdykoli tuto hudbu slyším, okamžitě mi navozuje pocit mořského pobřeží, anglického moře, britského vztahu k moři, jsme mořský národ a tady v tom nejhorším (slova smyslu). Hudba je velmi evokativní, příběh je velmi těžký a i v dnešní době neuvěřitelně současný, protože se zabývá tématem homosexuality. Ale představuje i velkou hudební výzvu.

Jaké to bylo nastudovat Billyho Budda v Národním?

Užil jsme si to tu, bylo potěšující vidět, jak byly soubor, sbor a sólisté otevření vůči hudbě, jak ji přijímali a vytvářeli vlastní pojetí. A velkým potěšením bylo pracovat s režisérem Danielem Špinarem, protože si ze světa činohry, ze kterého vyšel, přinesl velmi současný pohled vycházející z určitého druhu divadelního jazyka, který používá. Nabízí velmi současné a velmi poutavé a silné pojetí opery.

Christopher Ward

FOTO: csward

Nyní ale připravujte dílo, které je docela odlišné.

Ano, je trochu odlišné a taky je to se souborem Národního divadla a ne s orchestrem Státní opery, uspořádání souborů v Národním divadle je velmi komplikované, ale myslím si, že už začínám rozumět tomu, jak funguje. Máme jednoho nebo dva stejné sólisty, ale orchestr je jiný a sbor taky. Ale je skvělé pracovat ještě jednou s Radimem Vizvárym, který dělal v Billym Buddovi choreografii, což z přípravy dělá velmi potěšující a familiární proces.

Proč jste se rozhodl přijmout nabídku nastudovat Lásku ke třem pomerančům?

Protože se tolik neuváděla, ale je to komické, pestré a kaleidoskopické dílo, které jsem vždycky chtěl dělat, takže to vypadá jako skvělá příležitost nastudovat dílo, které inscenuji poprvé a současně obnovit vztah k Národnímu divadlu. Potěšilo mě vrátit se sem, protože mám rád Prahu, je to jedno z mích oblíbených měst, nádherné město, kde je navzdory všem turistům skvělé trávit čas, má ohromnou energii, zejména v tomto období na jaře. Ale je pěkné se vrátit a pracovat s podobným týmem.

Christopher Ward

FOTO: Dasa Wharton / Národní divadlo

Jaký jste k Prokofjevově hudbě uplatnil přístup?

Zrovna jsem pracoval v Berlíně a setkal jsem se s Danielem Barenboimem, který chytře řekl, že je velmi důležité vědět, jak byl Prokofjev sarkastický. U Benjamina Brittena žádný sarkasmus neobjevuje, hudba v Billym Buddovi je velmi upřímná, zatímco Prokofjev je vždycky ironický a sarkastický, a právě to bodnutí dělá jeho hudbu velmi flexibilní, rychle se mění. Má taky suchý humor. Lásku ke třem pomerančům považuju za opravdu zábavnou a myslím si, že se Prokofjev hodně bavil, když ji psal a reagoval na text, což je klíč u komických pohádek. A já miluju pohádky.

Režisér Radim Vizváry

FOTO: 2media

Když se podívám, jaká díla jste inscenoval, je vidět, že máte docela široký záběr.

Lidé to říkají. Jsem velice zvědavý a rád objevuju nové styly, i když se mi taky líbí přicházet k známým skladatelům. Velkou částí mé práce je uvádět díla žijících autorů jako je Miroslav Srnka tady v Praze. Je to velké privilegium, byť je velkým privilegiem také přistupovat ke známým, mrtvým skladatelům přes jejich dílo, které žije v současném světě. Prokofjev je pro mne vždy tím, u něhož jsem si byl pořád trochu nejistý kvůli sarkasmu a ironii, nikdy není ani na sto procent upřímný. Je to velmi zvláštní vlastnost.

Osobně se přiznám, že mám raději Šostakoviče.

Myslím si, že právě Šostakovič je jedním z důvodů, proč byl tak hořký - nesl celé dědictví Čajkovského a pak přišel Stravinskij, a tak se odstěhoval. Pak ho úřady přiměly k návratu do Sovětského svazu sliby a zrovna v tu chvíli byl objeven a propagován Šostakovič, takže měl vždycky pocit, že je až druhý. Myslím si, že právě to velmi přispělo k jeho sarkasmu a k nepatrné hořkosti v jeho hudbě. Je to jak gin s tonikem, je to hořkost, kterou si užíváte.

Ale Šostakovič je taky ironický.

To rozhodně taky, souvisí to s tím, v jakém světě tehdy žili. Byla to skoro nutnost při potýkání se s politickým režimem v zemi. Ale svým způsobem je pod restrikcemi vždy svoboda, i když to byla jedna největších omezení, byl navzdory mentálnímu a kulturními utrpení za režimu inspirován k tvorbě skvělých děl.

Co vás vede k inscenování děl žijících skladatelů?

Jsem přesvědčen o nutnosti obnovovat náš divadelní život uváděním nových děl na objednávku, moderní hudby, i když se publiku nové dílo nelíbí, což je možné a v pořádku, protože ne vše, co je nové, je dobré. Nová díla posloucháte jinak než třeba Nabucca, moderní skladby vám poskytují jiné reference. I když si užíváte Nabucca možná víc, je velmi důležité mít tuto zkušenost.

Billy Budd přináší tématiku námořního boje. Na snímku Štefan Margita a Christopher Bolduc

FOTO: Hana Smejkalová / Národní divadlo

Je pořád opera živá?

Rozhodně a musíme ji naživu udržet. To je velmi důležité. Když nebudeme obezřetní, mohlo by to nastat a stane se muzeem. Je důležité se nevzdávat. A když měl v Praze premiéru Don Giovanni, byla to tehdy současná hudba, která pomohla zformovat podobu žánru.

Ale uvádět nová díla je těžké.

Těžké to je, bývá to složitá a komplexní hudba, často velmi abstraktní a komplikovaná. A odpovědností nás umělců je být upřímný a vysvětlovat ji, ale také ukázat lidem, jak je složité dělat tuto hudbu, aby působila lidsky.

U opery to však je i otázka peněz, potřebuje velký orchestr, sbor, zpěváky, výpravu...

To je taky pravda je potřeba mít rozpočet, ale taky je nutné mít vizi, aby se svět klasické opery a svět soudobé hudby navzájem podporovaly, protože je to potřeba, není to jen jednostranné, že klasický romantický repertoár podporuje ten soudobý, ale soudobý může umělecky podporovat ten klasický.