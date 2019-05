Stanislav Dvořák, Novinky

Písničky z Jacksonových alb měl hrát symfonický orchestr. Jenže název se náhle změnil na Quincy Jones presents soundtrack of the 80’s. (Quincy Jones uvádí soundtrack osmdesátých let).

Některé písničky Michaela Jacksona možná budou na programu (nová reklama uvádí jen některé názvy písní), ale alba jako celek zmizela a jméno Jackson tam není, jako by vůbec neexistoval. Mezi internetovými diskutéry to vyvolalo značnou nevoli.

Producent Quincy Jones byl zásadní postavou v Jacksonově kariéře. Spolu s ním ladil mladý Jackson zvuk desek Off the Wall, Thriller a Bad a zcela změnili hudbu osmé dekády. Není však sólovým autorem ani interpretem těchto slavných písní.

Podivné změny na plakátech zřejmě souvisí s filmem režiséra Dana Reeda Leaving Neverland. Ten je plný obvinění ze sexuálního zneužívání chlapců, které ale zpěvákovi nikdo před soudem nedokázal. Správci dědictví Michaela Jacksona proti filmu protestovali, vydali vlastní tiskovou zprávu a zažalovali televizní společnost HBO.

V USA už král popu nesmí figurovat ani v epizodě seriálu Simpsonovi a BBC Radio 2 ho odmítá hrát. Český hudební festival Český Krumlov se za Jacksona naopak nestydí a složí mu poctu v podobě velkého koncertu s filharmonií. Výjimečný koncert se koná 27. července pod názvem Michael Jackson Symphony a nabídne největší hity v aranžích Martina Kumžáka, Moondance Orchestra a Filharmonie Hradec Králové.