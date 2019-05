jaš, kul, Právo

„Klip ukazuje příběhy několika postav, které své eso vytáhly a naložily s ním po svém. Některé jsou smyšlené, některé ne. Například biker Dan Bařák, který ve dvou letech přišel o levou nohu, je opravdu můj kamarád z dětství, vyrůstali jsme spolu a jeho životní postoj je mi inspirací dodnes,” vypráví Petrů k videoklipu k písničce Eso.

Kapela s vydáním videoklipu zveřejnila informaci o tom, že dočasně přerušuje svou činnost. Důvodem je nutnost řešit problém, který má zpěvák Petr Harazin.

„Do svých osmnácti let jsem nechápal lidi, kteří kouří a pijou alkohol. Pak jsem přičichl ke špuntu a mezi mnou a alkoholem přeskočila jiskra. Od puberty jsem měl to štěstí objet se svou kapelou Nebe celou republiku. A každý asi tuší, že muzikant je jednou z těch profesí, ve které je alkohol rutinou. Letos, ve svých devětadvaceti, jsem si uvědomil, že za těch jedenáct let, co piju, jsem neměl ani týden pauzu od piva,“ napsal Harazin v prohlášení.

Zpěvák Petr Harazin z kapely Nebe na pódiu Planetária Ostrava.

FOTO: Ilona Gerasymova

„Kocovina mě vždycky donutila kát se, ale vždycky jsem si říkal, že to mám pod kontrolou. I po tom, co mě přátelé dovedli až do bytu, i po situacích, kdy jsem usínal na stolech, spadl do řeky, usnul v zimě na balkóně, usnul v posteli s hořící cigaretou, usnul v příkopu podél cesty ve spacáku, přišel dvakrát o řidičák a podobně. Všechny tyhle věci se staly a ne jednou. 10. dubna jsme se sešli v úzkém kruhu rodinném a kapelním a shodli se, že už toho bylo přespříliš a že ten vlak, ve kterém sedím, musí na chvilku zastavit, přehodit výhybku a vrátit se zpátky, odkud přijel,“ dodal a omluvil se lidem, které zklamal.

Jakmile bude léčba ukončena, skupina Nebe plánuje se na scénu v plné síle vrátit. Na svém kontě má zatím tři alba – Legosvět (2012), Než se rozední (2014) a Souřadnice (2017).