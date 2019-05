Ve věku 75 let zemřel v úterý večer po těžké nemoci herec Václav Postránecký. Oznámil to ve středu mluvčí Činohry Národního divadla...

Prezident Miloš Zeman ve středu na Pražském hradě jmenoval do generálských hodností 15 mužů. Povýšení se opět nedočkal šéf bezpečnostní...

Letos je to 100 let od založení továrny letadel Aero Vysočany a 90 let od zahájení výroby populárních automobilů aero. Jedna z akcí...