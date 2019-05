Jaroslav Špulák, Právo

Dido vydala své páté studiové album s názvem Still On My Mind na začátku března. Fanoušci si na ně ovšem museli počkat šest let. Na podzim minulého roku je předznamenal singl Hurricanes a v lednu pak následovala píseň Give You Up. Zvuk desky je podle slov zpěvačky návratem k jejímu trip-hopovým a folkovým kořenům.

Většinu materiálu na desku složila a nahrála Dido v Anglii společně se svým bratrem, který je pod uměleckým jménem Rollo známý jako člen skupiny Faithless. „Věděla jsem, že jestli někdy budu chtít natočit další desku, bude to jedině s Rollem. Všechno šlo tak lehce, veškeré vokály jsem nahrávala na gauči a většinu natáčení jsme zvládli z domova,“ uvedla zpěvačka.

Dido byla jednou z největších popových senzací ostrovní hudby na přelomu tisíciletí. Londýnská rodačka, vlastním jménem Dido Florian Cloud de Bounevialle O’Malley Armstrongová, se proslavila debutovým albem No Angel z června 1999, kterého se zejména zásluhou hitů Thank You, Here With Me a Hunter prodalo více než 20 milionů nosičů.

Podobně úspěšný byl i její následující počin Life For Rent ze září 2003, přičemž se obě kolekce řadí k nejprodávanějším nahrávkám v historii britské pop music. Dobré kritiky provázejí ale i její novou desku.