Jaroslav Špulák, Právo

Projekt je uváděn na pódiích celého světa a 1. května bude i v pražské O 2 areně. Dva dny nato, 3. května jej budou moci fanoušci zhlédnout na zimním stadionu v Třinci. Potom opět vyjede do světa, první červnový den se představí v Tel Avivu.

Kolik podob vlastně Vivaldianno již dostalo?

Pět. Album Vivaldianno MMVIII vyšlo v roce 2008. Při experimentování se zvuky klasických, etnických i elektronických nástrojů jsme se pak v roce 2012 nechali inspirovat nejen nadčasovou hudbou Vivaldiho, ale také houslistou a skladatelem Fritzem Kreislerem či argentinským hudebníkem Astorem Piazzollou.

O dva roky později přišlo Vivaldianno – Město zrcadel, v němž přibyla hudba Mozarta a příběh, který napsal Tomáš Belko. Rok poté jsme Město zrcadel ještě vylepšili v animacích a nyní přicházíme s novou podobou Reloaded.

Michal Dvořák jezdí s Vivaldiannem po celém světě.

FOTO: Lucie Levá

Název jste si půjčili z druhého dílu filmu Matrix?

Udělali jsme to záměrně. Nechtěli jsme dělat Vivaldianno 2. Slovo Reloaded v návaznosti na Matrix signalizuje výrazný krok k modernímu pojetí ve vizuální stránce. Zjistili jsme už, že Vivaldianno rezonuje ve všech kulturách. Hráli jsme ho na pódiích od Soulu přes Moskvu, Istanbul, Budapešť, Bukurešť, Makedonii, Řecko, Londýn až po Buenos Aires či Santiago de Chile.

Nehráli jsme zatím jen v Severní Americe, ale v Santa Monice jsme před loňskými Vánocemi natáčeli mluvené party Pierce Brosnana, jehož hlas teď dílem provází. O vystoupeních tam intenzivně jednáme.

Pro Vivaldianno Reloaded jsme kompletně omladili orchestr. Spoustu peněz jsme investovali do nových animací, přidali jsme laserovou show i další efekty a investovali jsme i do nových hlasů. Zmíněný Pierce Brosnan je z nich nejslavnější. Je znám především jako James Bond, ale málokdo ví, že je to skvělý divadelní herec, což je na jeho přednesu slyšet.

Vivaldianni Reloaded je moderní show.

FOTO: archiv Vivaldianno Reloaded

Vivaldianno je aktuálně úžasná podívaná.

FOTO: archiv Vivaldianno Reloaded

Proč jste oslovili právě jeho?

Chtěli jsme, aby vypravěčův hlas byl světově známý, a uvažovali jsme o více velkých jménech. V šoubyznysu totiž platí, že někdo takový přitáhne k celému dílu pozornost a současně mu dodá kredibilitu. V takovém případě, jako je ten náš, hercům nejde o honorář, ten je při jejich příjmech v podstatě směšný. Zajímá je především kvalita projektu.

Ve finále jsme jednali s agenty Johna Malkoviche, Morgana Freemana, Geoffreye Rushe a Pierce Brosnana. Osobně jsem si přál Freemana, Brosnanův hlas je ale přesně ten, který Vivaldianno Reloaded potřebovalo. Jeho role jsou vypravěč, Vivaldiho druhé já, v jedné chvíli Bůh a také mystický průvodce a pozorovatel příběhu. Svou dikcí to vše krásně ztvárnil. Mimochodem, původní verzi vypravěče namluvil Jirka Dvořák. Je to tedy poprvé v historii, kdy Pierce Brosnan dabuje českého herce.

Vypravěčů je ve vašem díle ale víc...

Vivaldianno Reloaded je příběh Antonia Vivaldiho vyprávěný několika osobami jeho života. Třeba jeho otcem, jeho první životní láskou, její tetou, bytnou či kamarády, s nimiž chodil na mejdany, přestože byl kněz.

Kteří muzikanti posílili orchestr?

Například nejmladší koncertní mistr České filharmonie v její historii Jiří Vodička. Je světová třída a musím říct, že když s námi hraje, tak si ho vždycky nechám dát do sluchátek pořádně nahlas, protože je to zážitek. Hraje nejtěžší možné party, a přitom se dokáže smát na publikum i na mě. Jsou s námi také skvělá houslistka Martina Bačová, violoncellistka Terezie Kovalová, kytaristé Jirka Janouch a David Pavlík a další.

Původní houslová sóla si přebírají jednotlivé nástroje na střídačku. Zachováváme originální aranžmá a přidáváme k nim nové prvky. Klasiku hrajeme na jiné nástroje a funguje to. Z pódia znějí kytary, bicí a další současné nástroje, stejně jako na rockových koncertech.

Michal Dvořák je členem skupiny Lucie.

FOTO: Lucie Levá

Dává ještě Vivaldianno prostor k tomu, aby v budoucnu vznikly další verze?

Podle mě už se může zásadně změnit jen ve vizuální podobě. Vizuální technologie totiž velmi rychle stárnou, a když chce člověk držet krok se světovým trendem, musí do verzi show občas sáhnout a zmodernizovat ji.

V hudební a příběhové rovině už asi dál jít nemůžeme, i když máme vytipované skvělé muzikanty, kteří by s námi mohli spolupracovat na představeních ve svých zemích. Někteří se nám dokonce hlásí sami.

Myslíte už na nějaký podobný nový projekt?

S Tomášem Belkem pracujeme na hudebně-vizuální show, jejímž hlavním hrdinou bude výtvarník Alfons Mucha. Bude se jmenovat Drawman s podtitulem Mystery of Alfons Mucha. Budeme rovnou připravovat anglickou verzi, protože když ve světě uvedeme Vivaldianno, pořadatelé se nás ptají, jestli bychom jim mohli nabídnout i jinou show.

Drawman by měla být jakási výtvarná férie v tom nejlepším smyslu slova. Bude pojednávat nejen o Muchovi, ale i o tom, co to znamená tvořit. Scénář, který opět napsal Tomáš Belko, je podle mě výborný. Je to příběh vyprávěný očima současného mladého umělce.

Kdy bude Drawman k vidění?

Mohlo by to být na jaře příštího roku.