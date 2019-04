Věra Míšková, Právo

Avengers, tedy populární superhrdinové komiksových filmů studia Marvel, se poprvé sešli ve společném filmu v roce 2012. Pak vždy po třech letech následovaly Avengers: Age of Ultron a Avengers: Infinity War a mezitím měli jednotliví superhrdinové své sólové filmy.

Avengers: Endgame je totiž už dvaadvacátý projekt marvelovského filmového vesmíru, přičemž loňský Avengers: Infinity War se stal prvním komiksovým filmem, jenž v celosvětových tržbách z kin překonal hranici dvou miliard dolarů a dostal se v žebříčku na čtvrté místo za Avatar, Titanik a Star Wars: Síla se probouzí. A pokud kopie toho nynějšího neuniknou předčasně na internet, očekává se rekord a změny v žebříčku tržeb.

Jeden rekord už mají Avengers: Endgame jistý. Je to první komiksy inspirovaný film, jehož délka přesáhla tři hodiny. Z toho ta první hlavně vypravuje, co o Avengers, Thanosovi a šesti Kamenech nekonečna víme z předchozích tří filmů. Nicméně vyprávění je to vcelku přehledné a dramatické a díky tomu se skalní fanoušek snad nebude nudit a ten, kdo by se na film vypravil bez znalosti těch předchozích, se navzdory ohromnému množství postav a časovým skokům patrně dost dobře zorientuje.

Avengers: Endgame začíná tam, kde minulý film skončil. Hlavní padouch Thanos zlikvidoval půl života ve vesmíru a také řadu členů Avengers, z těch zbylých přišli někteří o své blízké. A teď si lámou hlavy, jak porážku zvrátit. První pokus samozřejmě selže, protože superhrdinové vyrazí se slovy „Tak si pro toho parchanta dojedeme!“ už po pár minutách. Nezdar je vzhledem k délce filmu předem daný.

Nicméně pak dostanou ten správný nápad a přijdou i na to, jak ho uskutečnit. To už prozradit nelze stejně jako odpověď na kardinální otázku všech fanoušků: „Jak dostanou po minulém masakru zpátky do hry své mrtvé?“

A že je zpátky dostat musí, je patrné už ze seznamu herců. Ve filmu opět hrají všichni staří dobří známí, Robert Downey jr. se vrací jako Iron Man, Scarlett Johanssonová v roli Black Widow, Chris Evans jako Kapitán Amerika, Mark Ruffalo v roli Hulka, Hawkeye hraje opět Jeremy Renner, doktora Strange Benedict Cumberbatch, Spider-Mana Tom Holland a to ještě zdaleka nejsou všichni.

Nicméně prozradit lze alespoň to, že nápad je to pěkný a je zároveň dobře využitou příležitostí k zábavným dialogům.

Ostatně debata o tom, „jak to celé udělat“, patří k nejvtipnějším chvílím filmu a celkově je film natočen se značným nadhledem a sebeironií.

Na rozdíl od řady jiných sci-fi filmů zde postavy dokonce samy předcházejí případným námitkám jednoduše slovy „Takhle to funguje a takhle to nefunguje“, což ústí třeba až v otázku: „Takže Návrat do budoucnosti je vlastně blbost?“

Také odkazy na mnohé další filmy jsou podávány s humorem, a vtip nepostrádají dokonce ani akce, jichž ovšem v prvních dvou hodinách věru není mnoho.

Zato se tu zábavné chvíle střídají s velmi slzopudnými a též mravoučnými. A na odiv stavěná genderová a rasová vyváženost už zřejmě patří k povinné výbavě každého velkofilmu.

V závěrečné hodině si pak milovníci digitálních triků užijí dosyta akčních scén, byť dnes už asi nikoho nic neudiví, natož aby ho to šokovalo. Nicméně režisérům Anthonymu a Joeovi Russovým se podařilo dovést Avengers do velkého finále, jak se na takovou sérii sluší a patří, a celý ten ohromný kolos udržet dobře pohromadě.

Jen těch úplně závěrečných sladkobolných teček je víc než dost, film ne a ne skončit, což jeho i tak neúměrně natahovanou délku ještě prodlužuje až ke konečnému defilé všech postav.

Avengers: Endgame USA 2019, 182 min. Režie: Anthony Russo a Joe Russo. hrají: Robert Downey jr., Scarlett Johanssonová, Chris Evans, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Benedict Cumberbatch, Tom Holland a další



Celkové hodnocení 80 %