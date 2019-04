Štěpánka Zenklová, Právo

Původně plánovaná dvě představení se rychle vyprodala, fanoušky neodradila ani cena vstupenek pohybující se kolem pěti tisíc korun. Tanečník proto přidal ještě tři další vystoupení.

Satori je japonský buddhistický termín pro osvícení, kterého lze dosáhnout jen díky osobní zkušenosti. „Jde o to přijít na to, co vás ničí, a eliminovat to ze svého života,” uvedl k dílu Polunin, který je i autorem choreografie.

Polunin již ve třinácti letech uspěl v konkurzu do prestižní Royal Ballet School, ve dvaceti se stal nejmladším prvním tanečníkem. Balet mu však vzal dětství i pubertu a on si to začal zpětně vynahrazovat. V jeho životě se objevily alkohol, drogy a skandály. V roce 2012 nakonec Královský balet v Londýně opustil. Zdůvodnil to slovy: „Umělec ve mně zemřel.“

Vrátit se k tanci na světové úrovni mu o tři roky později pomohl až slavný fotograf a režisér David LaChapelle, který s ním natočil klip na píseň Take Me To Church. Video se stalo internetovým hitem a jméno Polunin synonymem baletu.