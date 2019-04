jaš, kul, Právo

Album pokřtí už 22. května v pražském Café V lese, kde zazní celá deska včetně singlu Taking Over, ke kterému Meow! zveřejňují videoklip.

Devět různorodých skladeb na desce spojuje charakteristický hlas zpěváka Ondřeje Pavlů (dřív P:N:S, Tales of Error), divokost bubeníka Lukáše Vincoura (Pipes and Pints, ex-Hanba) a osobitý rukopis kytaristy Tomáše „Cibiho“ Cibora.

„S Ondrou nás už nenaplňovalo působení v předchozí kapele, a tak jsme se rozhodli udělat vlastní. Já se ozval Cibimu, Ondra Vincovi, a za chvíli jsme byli ve zkušebně a začali dělat muziku, která nás baví, a které všichni věříme,“ popisuje vznik formace baskytarista Tomáš Kašpar.

Video

Klip kapely Meow!

Debutové album se Meow! rozhodli nahrávat do kláštera v Broumově s producentem, a také zpěvákem a kytaristou kapely Imodium Tomášem „Thomem“ Frödem.

„Jsem rád, že jsem toho mohl být součástí a těším se na další vývoj téhle party. Zatím jsem potkal málo kapel s takovou energií a jasným názorem, jaký mají právě Meow!,“ komentuje spolupráci Fröde.

Videoklip k singlu Taking Over byl natočen v Jizerských horách na chatě, kterou kapela na týden proměnila ve zkušebnu, aby připravila materiál do studia. „To soustředění v nás zanechalo tolik pozitivních emocí, že dáme Jizerským horám v druhém klipu ještě více prostoru,“ zpěvák Pavlů.

Do křtu Meow! vypustí do světa další dva videoklipy, a to ke skladbám #lovesong666 a Light up the Torches.

Album, které mnohé jistě zaujme i výrazným ručně malovaným obalem z ruky norského umělce Floyda Erina Vawtera, vychází na vinylu a v elektronické podobě.