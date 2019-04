František Cinger, Právo

Pavol Rankov:

Malá dunajská válka: Politický thriller z možné současnosti





Snad už příští rok vypukne na jižním Slovensku válka. Do konfliktu mezi slovenskou domobranou a velkomaďarskými separatisty se zapojí také čeští dobrovolníci. Krizi by mohl vyřešit jen zázrak, protože vojska unie stejně jako sbory OSN přicházejí jako vždy pozdě…

Mladá fronta, přeložila Petra Darovcová, 200 stran, 279 Kč

Milan Blahynka:

Sedm kapitol o díle Milana Kundery





Eseje literárního vědce naplňují Kunderovo přání číst dílo z hlediska estetiky a usilujícího o určení tvůrčího typu i vysvětlení důvodů světového ohlasu. Domýšlení etického a politického významu autor rád přenechává sezónním napínačům díla na kopyto všech možných doktrín.

Nakladatelství Kmen, 218 stran, 179 Kč

Michael Connelly:

Černá ozvěna





Mrtvý muž nalezený u odpadní výpustě Mulhollandské přehrady je pro detektiva Harryho Bosche mnohem víc než jen další položka do statistiky. S Billym sloužil ve vietnamské válce; tunelové krysy se jim říkalo. Společně prošli peklem. A teď by se měla historie opakovat?

Domino, přeložil Jan Netolička, 456 stran, 369 Kč, e-kniha 229 Kč

Miroslav Ivanov:

Atentát na Reinharda Heydricha





Rekonstrukce vykonání trestu smrti nad katem nejen českého národa z pera klasika autora literatury faktu znovu připomíná všechny souvislosti akce československých výsadkářů v květnu 1942. Svůj původní rukopis autor obohatil o nové poznatky.

Universum, 296 stran, 359 Kč

Ladislav Grosman:

Obchod na korze





Tragikomický příběh z časů arizace v klerofašistickém Slovensku, inspirovaný skutečnou událostí. Herečka Zdenka Procházková si převzala cenu Thálie za herecký výkon v této rozhlasové dramatizaci - ocenění si vysloužila za hlavní roli Rozálie Lautmanové.

Radioservis, CD, mp3, 1:21 hodin, 229 Kč

Ivan Černý:

Po stopách českých sklářů





Mnohasetletá tradice výroby skla v českých zemích ukazuje na příznivé klima i um lidí, díky čemuž se české sklo stále drží na předním místě ve světě. Sklářské hutě, designérská studia, sklářská muzea, a dokonce i skanzeny čekají netrpělivě, jak píše autor, na vaši návštěvu.

Grada, 262 strany, 339 Kč

Linda Greenová:

Až tady nebudu





Když si jednoho lednového pondělí Jess Mountová prohlíží svůj facebookový profil, zjišťuje, že se čas na jejím účtu přehoupl o 18 měsíců dopředu. Přímo do dne, kdy zemřela. Postupně odhaluje svou budoucnost. Narazí například i na svého nádherného syna, kterého ještě ani nepočala...

Bookmedia, přeložil Dušek Zdík, 360 stran, 349 Kč

Serhii Plokhy:

Černobyl





Hlavní část knihy je zaměřena na události, které vedly k explozi reaktoru. Popisuje zmatek personálu elektrárny i velmi nepružnou reakci ze strany místních a celostátních orgánů. Popisuje úsilí hasičů o zvládnutí požáru na vybuchlém bloku i jejich tragické osudy.

Jota, přeložil Petr Kovařík, 400 stran, 398 Kč

Mike Carey:

Mezi řádky 8: Orfeus v podsvětí





Tommy se vydává do říše mrtvých, aby zachránil Lizzie. Jenže jak známo, tyhle příběhy nemívají moc dobrý konec. A pro Tommyho je to ještě horší, protože Hádes je plný nejen monster, ale i jeho starých známých. A to ani nemluvíme o tom, kdo sedí na trůně.

Crew, přeložil Petr Kotrle, 176 stran, 489 Kč