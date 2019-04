Stanislav Dvořák, Novinky

První zahraniční hvězdy vystoupí už 17. července (Florence + The Machine, Richie Hawtin Closer, Jungle By Night či Moonlight Benjamin), dále 18. července Rag’n’Bone Man, Tom Walker, Olafur Arnalds, Kronos Quartet, 19. července Years & Years, Mogwai, John Butler Trio, Lewis Capaldi či Calypso Rose a závěr patří 20. července umělcům jako The Cure, Rosália, Zaz, Xavier Rudd, Cory Henry and the Funk Apostels, Gang of Youths a Tokimonsta.

Na festivalu vystoupí také desítky dalších hudebníků, zahraničních i českých (Dan Bárta, Buty, Mirai, Pokáč, Prago Union, Kryštof).

Dramaturg Jiří Moravčík zdůraznil, že Colours uvádějí i dobré kapely, které nikdo nezná. „Během Colours lidi pochopí, proč jsme je pozvali. Je to hudba spojená se silnými názory a o to nám jde také,“ uvedl.

Rosalía

FOTO: rosalia.com

Na úplný závěr vystoupí Rosália ze Španělska, velmi mladá zpěvačka a hudebnice, která si promyšleně pohrává s flamenkem, hip-hopem a soulem. „Mě hodně překvapila. Rosália patří nejen k popové scéně, ona se umístila v evropském žebříčku world music, psaly o ni významné magazíny,“ dodal.

Fórum Melting Pot nabídne množství přednášek a diskuzí. Přijede přes 150 řečníků z celého světa.

„Program bude na osmi scénách včetně velké scény v Gongu,“ upozornila za pořadatele Petra Hniková Charmite.

Například Joe Davis je americký vědec a umělec, jehož tématem je výročí smrti Leonarda da Vinciho. Andrew Keen píše o nebezpečí internetu pro společnost, zabývá se třeba tím, jak přispívá k vzestupu populismu. Izraelský autor Tuvia Tenenbom ve svých dílech kritizuje politickou korektnost, zabývá se politikou i uprchlickou krizí. Spisovatel a režisér Clemens Kuby propaguje „mentální léčení“ a přiveze svůj nový film Reinkarnace.