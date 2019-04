Jaroslav Špulák, Právo

Co pro vás písnička Paravany znamená?

Bundil: Je zhmotněním půlroční etapy hledání toho, co v hudbě cítíme a chceme říct.

Lexa: Pro mě znamená především změnu. Podílel jsem se autorsky na muzice i textu, což jsem v minulosti nedělal. Za hudbou stojí Lukáš, anglický skladatel žijící v Berlíně Oliver Som a já, text jsem napsal s Xindlem X, s nímž jsme spolupracovali i na prvních dvou albech.

Slza byla v posledních letech úspěšná. O obě alba byl zájem, vzešla z nich řada hitových singlů, hrála je rádia i televizní stanice, na koncerty chodily i tisíce mladých fanoušků. Proč jste dospěli k závěru, že je potřeba věci změnit?

Bundil: Hrát jsme začali před pěti a půl roky s jasnou představou. Rychle jsme vyrostli a brzy jsme fungovali v obvyklém režimu kapel, o které je mezi fanoušky zájem. Loni jsme si ale uvědomili, že se dostáváme do rutiny. Neznamená to, že bychom něco šidili nebo nás to nebavilo. V létě ale přišla chvíle, kdy jsme se začali bavit o přípravách písniček na nové album a já si uvědomil, že se mi do nich nechce.

Video

Nový videoklip skupiny Slza k písni Paravany.

Když jsem v minulosti skládal, vždycky jsem se na to těšil. Loni jsem ale ucítil, že skládám, protože musím, ne kvůli tomu, že chci. Nastal stereotyp, který cítil i Petr. Bylo nám jasné, že máme-li mít z hudby dál radost, musíme ho nabourat. Odstartovalo to měsíce hledání.

Jaké řešení jste našli?

Bundil: Věděli jsme, že skládáme-li novou písničku Slzy, měla by znít přibližně tak, jak zněly ty předcházející, protože to fungovalo. Řešením pro nás tedy bylo zapomenout na to a začít v podstatě jako s novou kapelou. Oprostili jsme se od toho, že jsme předtím napsali hity, oprostili jsme se od jakýchkoli očekávání a začali jsme s čistou hlavou a jinak.

Lexa: Začali jsme skládat každý sám a na podzim přišla možnost spojit se s Oliverem Somem. Jezdí na co-writingové kempy a nabídl nám, že bychom mohli něco složit společně.

Nejdříve jsme nevěděli, jak se k tomu postavit, protože co-writing, tedy společné skládání více autorů, pro nás bylo něco nového. Řekli jsme si však, že možná toto je krok, jak věci změnit a najít v tvorbě zase zábavu. Odjeli jsme do Berlína a hned po prvním dnu společné práce s Oliverem jsme pochopili, že to funguje skvěle. Našli jsme tam novou energii a práce nás začala bavit ještě víc než do té doby.

Jak jste psali texty?

Lexa: V minulosti to bylo většinou tak, že jsem vymyslel námět, pak jsem o něm diskutoval s Ondřejem Ládkem, tedy Xindlem X, a na to konto on napsal text. Teď jsme si řekli, že když už jsem začal skládat hudbu, měl bych se autorsky podílet i na textech, koneckonců je jako zpěvák prezentuju. Momentálně napíšu text nebo jeho část já, potom si nad ním s Ondrou sedneme a diskutujeme, upravujeme, pozměňujeme nebo přepisujeme. Vzniklo tak už několik textů k novým písním. Ve výsledku je to tak, že jakmile se na textu podílím autorsky, při zpěvu se cítím silnější. Je to mnohem osobnější.

Slza vstupuje do druhé etapy své existence.

FOTO: Mischa Babel

Jak moc jste při společném skládání ctili zvuk Slzy daný prvními dvěma alby?

Bundil: To bylo velké téma. Jak už jsem řekl, v minulosti jsem často skládal tak, aby sound nové písničky odpovídal obvyklému zvuku Slzy. Byla to jakási pouta, která jsem potřeboval odhodit.

Když jsme tedy začali psát nové skladby a potom tvořit s Oliverem Somem v Berlíně, vůbec jsem to neřešil. Je ale fakt, že mám určitý rukopis a cit, které jsou dané a tvoří základ výsledného zvuku. Při skládání je nicméně neberu v potaz.

Kdo je producentem nových písniček?

Bundil: Po zkušenosti z Berlína jsme se dostali do kontaktu s několika dalšími hudebníky z Evropy a mezi nimi byl i producentský tým z Londýna, který stojí například za aktuálním světovým hitem Be Alright od Deana Lewise. S ním jsme nové písničky zprodukovali.

Než jsme začali produkovat první skladbu, a bylo to tak i před začátkem spolupráce s Oliverem, sedli jsme si a bavili se o tom, co posloucháme, jaká muzika nás zajímá, o uměleckých i osobních hodnotách a podobně. Teprve potom jsme se dali do práce. Výsledná produkce přišla přirozeně, vzešla z našeho setkání.

Lexa: Producenti se snažili naše písně pochopit i významově. Jelikož jsou Angličané a naše texty jsou české, ptali se, o čem jsou a co pro nás znamenají. Na základě toho vybírali zvuky a řešili, jestli mají být veselejší, nebo třeba temnější.

Skupina Slza představuje novou skladbu.

FOTO: Mischa Babel

O čem jsou Paravany?

Lexa: Je to písnička, která byla napsána v Berlíně a zprodukována v Londýně. Je o problému mezi dvěma lidmi, o němž spolu nemluví. Přitom by o něm mluvit měli, protože jinak ten problém nabyde sil a nakonec napáchá mnohem více škody, než by napáchal ve chvíli, kdy by se začal řešit včas. Je v tom má osobní zkušenost, zažil jsem to v jednom vztahu. Myslím si ale, že to zažila spousta lidí, ať už v lásce, rodině, práci, či přátelství.

Jaké jsou plány Slzy?

Bundil: Skládáme nové písničky. Máme domluvené termíny pro jejich produkci v Londýně, a pokud všechno dopadne dobře, na podzim vyjde nová deska. Přes léto budeme hrát na festivalech a dalších vystoupeních. Zapracovali jsme i na koncertním zvuku. Zatímco jsme dosud chtěli, aby se co nejvíce přibližoval zvuku z desky, teď bude živější a uvolněnější.