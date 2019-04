Jaroslav Špulák, Právo

Nahrávka Pošli to tam! je tím pádem přitažlivá pro širší spektrum posluchačstva, nejen pro to, které vyznává instrumentální virtuozitu. Té se mu nicméně dostane požehnaně, protože Pavlíček hrou demonstruje, že je mistr svého řemesla, kytarista s citem, zručností a nápady.

V moderní době však umí dávkovat pasáže, riffy a sóla tak, aby jimi neunavil. Ve skladbě Ve znamení Jay dá prostor pianu, v kompozici Bioelektrik dojde na kytarový syntetizér. Bezpečně tak uhájil to, co chtěl jako tvůrce a instrumentalista říct, aniž by cokoli vnucoval.

Obal Pavlíčkova nového alba.

FOTO: Warner Music

Zpívané skladby představují nejenom jeho schopnost psát v klasické písňové formě, ale i chuť hledat a představovat neotřelé hlasy. Temnou atmosféru dal písni Ztracenej čas výraz Milly Honsové, dávku interpretační bezstarostnosti, možná až příliš akcentované, lze slyšet v Rajském trauermarši zpívaném Eliškou Dvořákovou. Obě zpěvačky se sešly v písni Časy jsou zlý, projevem si ji ale uzmula Honsová.

Písnička Babalu z alba trochu ční. Je to dáno použitím zvukomalebného jména brazilské prostitutky Babalu, jež odvedla děti z cesty k drogám ke kopané. Zvyšuje to její význam na desce, a to nad fakt, že je trochu staromilská, atmosférou se dotýkající nové vlny osmdesátých let.

Vrcholy desky jsou v písních Odcházení a Jen ten, kdo zbloudí, najde cestu. Ta první vznikla na Pavlíčkův motiv pro film Václava Havla Odcházení a text Vlastimila Třešňáka, ostatně i jeho a Moniky Načevy interpretace ji povýšily na upřímnou výpověď zainteresovaných. Je to velmi intimní píseň nesoucí vyrovnanost a klid.

Text ke druhé jmenované napsal Michal Horáček a jde o „zbytek“ z alba Sociální síť, které s Pavlíčkovou muzikou a Horáčkovými texty nazpíval v roce 2015 Richard Müller. Ten se jako interpret vrátil. Učinil tak v doprovodu Svetlany Rymarenko ze skupiny Fragile, jež jeho originální projev spíš jistí, než že by skladbě přinesla vlastní náboj.

Album Pošli to tam! je současná ryze Pavlíčkova výpověď. Je totiž i jeho aranžérem a producentem.

Michal Pavlíček: Pošli to tam! Warner Music, 67:54

Hodnocení: 75 %