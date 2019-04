Věra Míšková, Právo

Trabantem tam a zase zpátky.

Video

Trailer k filmu Trabantem tam a zase zpátky

V týmu poslední výpravy není žádná žena a putování smečky mužů v čele s cestovatelem Danem Přibáněm nabírá často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až domů. Překonává Himálaj i diktatury, láme výškové rekordy i prchá před policií. Mezinárodní česko-slovensko-polská posádka bojuje se všemi nástrahami s černým humorem, sebeironií a občas na hraně politické korektnosti.

Trabantem tam a zase zpátky, Česko 2019, dokumentární road movie, 114 min., režie: Dan Přibáň, hrají: Dan Přibáň, Vojtěch Duchoslav, Zdeněk Krátký, Lukáš Venclík, Marek Duranský a další.

Mirai, dívka z budoucnosti

Video

Trailer k filmu Mirai, dívka z budoucnosti

Malý Kun si užívá dětství a plné pozornosti svých rodičů. Ovšem jen do doby, kdy jeho svět naruší právě narozená sestřička Mirai. O různých podobách rodinné lásky učí Kuna členové jeho rodiny, se kterými se setkává ve fiktivním světě mísícím minulost, přítomnost a budoucnost.

Mirai, dívka z budoucnosti, Japonsko 2018, animovaný, 98 min., režie: Mamoru Hosoda

Hellboy

Video

Trailer k filmu Hellboy

Pod hlavičkou Úřadu paranormálního výzkumu a obrany se Hellboy vydává do Londýna, kde se probrala ze záhrobí obávaná čarodějnice Nimue. Hellboy jí musí zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící morovou ránu. Rohatý cynik má naštěstí k ruce svého nevlastního otce, profesora Trevora Bruttenholma, a kamarádku Alice, mimořádně nadané médium. Spolu s nimi odhalí šokující pravdu o svém původu i poslání.

Hellboy, USA 2019, akční fantasy, 120 min., režie: Neil Marshall, hrají: David Harbour, Milla Jovovichová, Ian McShane, Sasha Laneová, Mario de la Rosa a další.

Řbitov zviřátek

Video

Trailer k filmu Řbitov zviřátek

Doktor Louis Creed se s rodinou přestěhoval do domu na kraji lesa. V něm se ukrývá hřbitov, kam místní děti odnepaměti pohřbívají svá zvířata. Zatímco lékař Louis se ke smrti staví pragmaticky, jeho žena chce před „vědomím konečnosti“ chránit své děti. Když soused najde ležet u cesty mrtvého kocoura jejich dcery Ellie, je to on, kdo rodičům prozradí, že když kocoura co nejdřív pohřbí na zvířecím hřbitově, nebudou muset dceři nic říkat. Kocour se vrátí. Ale trochu jiný...

Řbitov zviřátek, USA 2019, horor, 101 min., režie: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer, hrají: Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetzová, Jeté Laurence, Hugo Lavoie a další.

After: Polibek

Video

Trailer k filmu After: Polibek

Tessa je příkladná studentka, vzorná dcera, pozorná a věrná kamarádka. Její učebnicový životní plán ovšem nepočítal s tím, že se objeví tajemný Harding Scott. Nijak zvlášť oblíbený, drzý a nafoukaný kluk s pověstí „od něj se drž radši dál“. Jenže je nebezpečně přitažlivý a Tessa se přes veškerá varování vrhá do vztahu, který se všeho nejvíc připomíná horskou dráhu. Síla jejich vztahu a vášně mění všechno, co doteď znala a co od svého života čekala.

After: Polibek, USA 2019, romantické drama, 106 min., režie: Jenny Gageová, hrají: Hero Fiennes-Tiffin, Josephine Langfordová, Selma Blairová, Jennifer Beals a další.