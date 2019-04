Brnem prošel průvod, zahájil Týden romské kultury

Mezinárodní den Romů se v pondělí slavil nejen ve světě, ale i v Česku. V Brně, kde sídlí Muzeum romské kultury, které je co do svého zaměření unikátem v Evropě, se konal Pochod romské hrdosti. Přestože se nepodařilo zajistit podle původního plánu povoz tažený koňmi, který by vezl romskou kapelu vyhrávající kolemjdoucím, zpívalo se a veřejnost bavily tanečnice v pestrých šatech.