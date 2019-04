František Cinger, Právo

Peter Stamm:

Jemná lhostejnost světa





Stárnoucí spisovatel pozve na schůzku mladou ženu. Během procházky po stockholmském hřbitově vypráví o ženě, kterou před dvaceti lety miloval a které se Lena podobá, vlastně je úplně stejná jako ona. Začíná hra minulosti s přítomností, z níž nikdo nevyjde bez újmy.

Plus, přeložila Marta Eich, 120 stran, 229 Kč

Louise Pennyová:

Kudy vchází světlo: Případy vrchního inspektora Gamache 9





Kariéra Armanda Gamache, dříve vrchního inspektora quebecké Sureté, balancuje nad propastí a v rozkladu je oddělení vražd, ze kterého musela odejít většina jemu věrných agentů. Osamělý policista čelí nejen intrikám z nejvyšších míst, ale i nedůvěře mezi nejbližšími.

Kalibr, přeložila Lenka Uhlířová, 399 Kč, e-kniha 223 Kč

Carolina Setterwallová:

Doufejme v to nejlepší





Když mu přeje dobrou noc, netuší, že je to naposledy. Ani on ji nezastaví, když ji vidí odcházet. Místo toho sleduje počítač. Oba si myslí, že se ráno uvidí. To se ale nestane. Carolina zůstane sama s malým synkem a musí se vyrovnat nejen se svým žalem a smrtí.

Kniha Zlín, přeložila Lucie Podhorná, 328 stran, 369 Kč

Štěpán Kučera:

Projekt Gilgameš





Kniha o smyslu vyprávění, lidského života i touhy po nesmrtelnosti. Hrdinou je převozník Uršanábi, lodivod z pradávného eposu, obdařený nesmrtelností namísto krále Gilgameše. Na cestách se setká i s Kolumbem a proplouvá moři do našich dnů, i do budoucnosti...

Druhé město, 168 stran, 269 Kč, e-kniha 119 Kč

Laura Sebastianová:

Princezna z popela





Deset let přihlížela, jak uchvatitelé drancují její ostrov a zotročují obyvatele. Mezitím dospěla a uvědomila si, že je její svatou povinností bojovat do posledního dechu, i když to někdy znamená zradit a především nemilovat. Jediné zbraně jsou vůle a mysl ostřejší než meč.

CPress, přeložila Jana Vlčková, 360 stran, 329 Kč

František Nepraš:

Cornwall a Daphne du Maurier





Život britské autorky du Maurierové je spjatý s regionem Cornwall. Autor seznamuje s osudy spisovatelky, jejími knihami a s místy, kde žila a kde se odehrává většina jejích barvitých příběhů. Provází obdivuhodnými, tajuplnými končinami Cornwallu, jeho historií a krásami.

Nakladatelství Lidové noviny, 428 stran, 399 Kč

Gary Hennessey:

Mindfulness pro každý den





Kniha nabízí jednoduchá cvičení založená na konceptu mindfulness. Drobné kroky, které neustále opakujeme a k nimž přidáváme další, nás postupně provedou změnami, jež povedou ke zlepšení našeho života. Knihu uvítají lidé trpící vnitřním neklidem.

Portál, přeložila Ludmila Kosatíková, 112 stran, 199 Kč

Rana Ahmadová:

Ženám snít zakázáno





Saúdská Arábie je hanbou lidstva a peklem na zemi především pro ženy. Ovládá ji šaría a náboženská policie. Jako desetiletá dívka musí Rana poprvé skrýt tvář pod závoj, chybí jí vzduch, aby se mohla pořádně nadechnout, a začne pochybovat o Bohu. Rozhodne se utéct.

Ikar, přeložila Zuzana Soukupová, 304 strany, 209 Kč, e-kniha 167 stran