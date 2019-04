jaš, kul, Právo

Pixies dlouhodobě bojují s překupnictvím a předražováním lístků, proto budou provedena určitá opatření, která by této činnosti měla zabránit. Koupě lístků bude omezena na čtyři na osobu a jméno kupujícího se objeví na vstupenkách. Pixies upozorňují fanoušky, že pokud bude lístek prodáván za vyšší cenu než oficiálně oznámenou, nebo když bude vstupenka prodávána jinde než na pixiesmusic.com nebo odkazech z webových stránek skupiny, nebude platný.

Fanoušci, kteří si koupí vstupenku a nebudou moci jít na koncert, mohou prodat své lístky za původní cenu pouze přes Twickets, bezpečnou fanouškovskou platformou prodeje lístků. Pixies na svém turné představí elektrizující show s důrazem na hudbu a minimální proslovy mezi písněmi. Kapela nazkouší kolem devadesáti skladeb ze svého repertoáru a zahraje písničky i z nové desky.

Na žádný koncert nebude předem připravovaný setlist, výběr písniček se stanoví doslova několik vteřin před koncertem. Black Francis ohlásí členům kapely následující skladbu prostřednictvím mikrofonu, který uslyší jen hudebníci.

Bubeník David Lovering vysvětluje: „Nejlepší je vycítit, která věc by měla následovat, podle atmosféry v sále. To je to, co chceme dokázat, přečíst publikum a správně vybrat písničku.“

Pixies vznikli v americkém Bostonu v roce 1986. V první fázi existovali do roku 1993, poté se rozešli a zpět se vrátili v roce 2004. Na kontě mají šest studiových alb.