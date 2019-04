Novinky

Ještě před samotným smutečním obřadem vyrazil na zpěvákovu počest ze Stodůlek do Řeporyjí, kde zpěvák bydlel, průvod, jehož účastníci zapálili u zpěvákova domu svíčku. Následně se průvod přesune k motolskému krematoriu.

Na jeho počest se hosté oblékli do pestrých barev a nechybí ani exotické tanečnice.

Na tomto žlutém stroji přijel jeden z účastníků pohřbu.

Velké truchlení se ale nedá čekat, Nekonečný miloval život, tanec a smích, a tak ho chtějí jeho nejbližší také uctít. Černé obleky jsou zakázány, mnoho lidí je oblečeno do žluté – barvy, do které se zpěvák oblékal a kterou měl nejraději. Sám Nekonečný bude na své poslední cestě oblečen právě do svého milovaného zlatého obleku.

Daniel Nekonečný

Po smutečním obřadu budou zpěvákovy ostatky převezeny do jeho rodných Boskovic, kde budou uloženy do rodinného hrobu.