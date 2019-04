RECENZE: Parádní děravá show melodika Mikolase Josefa

Devět let čekal Mikolas Josef na první velký vlastní koncert doma. Došlo na něj až bezmála rok po jeho loňském šestém místě ve finále Eurovize. Do té doby vystupoval a natáčel ve světě a sbíral zkušenosti i praxi. Jistě i na středeční večer v pražském Foru Karlín, jež bylo plné zpěvákova setu lačných fanoušků. A on je vzal na popový výlet.