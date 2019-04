Věra Míšková, Právo

Teroristka

Video

Trailer k filmu Teroristka

Černá komedie je příběhem učitelky v důchodu, jíž se marná snaha o slušnou domluvu na uchování normálního chodu života vymkne natolik, že vezme spravedlnost do vlastních rukou a postaví se místnímu bossovi se zbraní v ruce.

Teroristka, Česko 2019, černá komedie, 95 min., režie: Radek Bajgar, hrají: Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová, Eva Holubová a další.

Velké dobrodružství Čtyřlístku

Video

Trailer k filmu Velké dobrodružství Čtyřlístku

Na kraji Třeskoprsk v malém domku bydlí Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín. U táboráku vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce a každý vypráví příběh, který považuje za nejlepší. S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků.

Velké dobrodružství Čtyřlístku, Česko 2019, animovaný rodinný, 72 min., režie: Michal Žabka.

Věrní nevěrní

Video

Trailer k filmu Věrní nevěrní

Drama o lásce, smutku, žárlivosti a nevěře. Ábelovi se zhroutí svět poté, co ho opustí celoživotní láska Marianne, která mu oznámí, že čeká dítě s jiným mužem. O deset let později se k němu vrací, ale přináší s sebou také šokující tajemství.

Věrní nevěrní, Francie 2018, drama, 75 min., režie: Louis Garrel, hrají: Louis Garrel, Laeticia Casta, Lily-Rose Deppová a další.

Shazam!

Video

Trailer k filmu Shazam!

Čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého superhrdinu Shazama s dokonalým tělem a vyrýsovanými svaly. Stále však má duši dítěte a v dospělé verzi se pouští do všeho, co by dělal každý teenager, kdyby byl obdařen superschopnostmi: užíval si je!

Shazam!, USA 2019, akční fantasy, 132 min., režie: David F. Sandberg, hrají: Zachary Levi, Mark Strong, Ron Cephas Jones, Jack Dylan Grazer a další.

Jaroslav Kučera zblízka

Video

Trailer k filmu Jaroslav Kučera Zblízka

Až přijde kocour, Démanty noci, Sedmikrásky, Všichni dobří rodáci, Adéla ještě nevečeřela, a mnoho dalších filmů bylo úspěšných i díky podílu kameramana Jaroslava Kučery (1929-1991). Tvůrci filmu vyzvali jeho spolupracovníky, rodinné příslušníky a znalce jeho rozsáhlého díla, aby se pokusili vystihnout jedinečnost Kučerova přínosu české i světové kinematografii.

Jaroslav Kučera zblízka, Česko 2019, dokument, 62 min., režie: Jakub Felcman, Tomáš Michálek.

Kapela

Video

Trailer k filmu Kapela

V dokumentu sledujeme příběhy jednotlivých hudebníků, kteří se snaží se svou kapelou dostat mimo osadu – do blízkých míst, na různé společenské akce. Především by ale rádi vystoupili na pódiu jako známá a kvalitní hudební skupina. Jejich velkým cílem je multižánrový festival Pohoda v Trenčíně, Colours of Ostrava a další hudební festivaly, které navštěvují tisíce lidí.

Kapela, Slovensko/Česko 2018, 80 min., režie: Ladislav Kaboš