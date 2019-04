Novinky

Jádrem dvou koncertů od 18 a 20:30 hodin budou díla avantgardistů druhé poloviny 20. století, tedy Klavierstück X Karlheinze Stockhausena, Six Encores Luciana Berii a Mists Iannise Xenakise.

Doplní je díla novější, jako jsou B for Sonata Betsy Jolasové nebo Op. 1 Manual Franciska Guerrera. Zazní i díla zcela nedávná, jako je Prelude finské autorky Kaijly Saariohiové z roku 2007 a Lemma-Icon-Epigram Brita Briana Ferneyhougha z roku 1982, která kladou otázku, kdy se dílo vlastně stává klasikou, ale také co poválečná avantgarda přinesla, čím je definovaná a co z ní zůstalo.

Jonathan Powell se v devadesátých letech soustředil na skladbu, jeho díla hráli Arditti Quartet a London Sinfonietta, avšak proslavil se především jako klavírní sólista. Během posledních deseti let vystupoval na věhlasných festivalech jako jsou Musica Sacra v Maastrichtu, Musica Nova v Helsinkách, Radio France Montpellier a Borealis festival v Bergenu.

Interpretuje nejen soudobou hudbu, hrál i Klavírní koncert č. 2 B dur Johannese Brahmse a Lisztovo Malédiction pro klavír a smyčcový orchestr. V roce 2009 převedl první z mnoha provedení cyklu Skrjabinových 10 sonát v rámci jednoho koncertu. Během roku 2013 absolvoval turné s Messiaenovou suitou Vingt regards sur l’enfant Jésus a Albenizovou suitou Iberia.