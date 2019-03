Jaroslav Špulák, Právo

Vznikl Kafka Band proto, aby tvořil hudbu na díla Franze Kafky?

Jaromír 99: Vznik byl náhodný. Před lety jsem realizoval společně s Davidem Mairowitzem komiks Zámek. Díky britskému vydavatelství vyšel v několika evropských zemích a lidi z Literaturhausu ve Stuttgartu napadlo, že by připravili putovní výstavu s názvem Kafka v komiksu. Věděli, že kromě kreslení dělám i hudbu, a požádali mě, jestli bych pro vernisáž nějakou nesložil.

Měl jsem nápady, ale nešly mi moc dohromady s češtinou. A tak jsem se spojil se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, který mi dal nějaké slovní nápady v němčině, a v tu chvíli to začalo fungovat.

Potom jsem oslovil producenta Dušana Neuwertha, se kterým už jsem dělal na několika věcech, a tak vznikl Kafka Band. Vtipné je, že ve Stuttgartu na vernisáži čekali, že přijedeme tři. Jenže nás přijelo sedm, protože jsme už byli kapela. Od té doby vystupujeme.

Neuwerth: Kafka Band tedy vznikl na zakázku jako kapela pro vernisáž. Ve Stuttgartu byli nadšeni a navrhli nám, abychom složili více písniček, a nakonec i nahráli celou desku. My souhlasili a tím jsme se posunuli dál.

Kafka Band je početné těleso.

Nové album Amerika je také výsledkem nějaké zakázky?

Neuwerth: Na jeho počátku byla zakázka z divadla v německých Brémách, jehož dramaturgové byli na jednom našem koncertu. V roce 2015 se nás zeptali, jestli bychom nechtěli hrát v jejich představení. Byla z toho nakonec úspěšná spolupráce, a tak nám po dvou letech řekli, že chtějí adaptovat Kafkovu Ameriku a jestli bychom nechtěli složit muziku i pro ni.

Jak těžké je skládat hudbu k původně literárnímu dílu?

Jaromír 99: Měl jsem zkušenost s adaptací literárních děl do komiksu nebo filmu. Věděl jsem tedy, že je vždycky klíčové umět krátit a nacházet v ději zkratku. Hudba pro album Amerika vznikla tak, že jsme se jako Kafka Band sešli na chalupě, nakoupili jsme zásoby jídla i pití a vykládali si o nápadech, které jsme si dovezli z domů.

Protože muzikanti nejsou moc pilní čtenáři, Jarda Rudiš nám pak udělal o knize Nezvěstný přednášku. Po ní navrhl témata, kterých bychom se mohli ujmout. Následně začala hudba vznikat.

Neuwerth: Spoluproducentem alba je režisér Alexander Riemenschneider, který s námi chystal divadelní představení Ameriky v Brémách. Je výtečný hudebník a producent, takže jsme ho po divadelním uvedení přizvali ke spolupráci na albu. Jeho pohled na naši tvorbu pro nás byl velmi důležitý.

Deska Amerika je hudebně jiná, než jaké bylo album Zámek. Proč?

Jaromír 99: Když jsme dostali nabídku vytvořit hudbu, řekli jsme si, že retro styl, který napovídá Kafkův román, je velmi omezující. Rozhodli jsme se skrz naši muziku podívat na Ameriku z moderního pohledu. Zatímco tedy skladby ze Zámku byly spíše akustické a my je cíleně točili na nástroje, které v době děje té knihy existovaly, písně z Ameriky jsou spíše elektronické a syntetické.

Neuwerth: Na albu Zámek jsme popsali příběh tak, jak jej zachytil Kafka. Na desce Amerika jsme se nechali jeho nedokončeným příběhem inspirovat a brali jsme ho především jako téma. Proto jsme mohli pojmout třeba uprchlickou krizi nebo Donalda Trumpa. Kafka koneckonců v Americe nikdy nebyl a Karel do ní v jeho příběhu přijel jako emigrant.

Jaromír 99: Na začátku dvacátých let minulého století putovala právě z Brém, města, ve kterém jsme zkoušeli divadelní hru, spousta lidí do Ameriky. Cestovali do Hamburku, kde nasedali na loď, aby se dostali za lepším životem přes oceán. Dodnes je to tam cítit, mají tam dokonce muzeum emigrace.

Neuwerth: Já v něm byl dvakrát, je nesmírně zajímavé. Člověk se v něm dozví všechno o historii migrace, a když si zadá do počítače své jméno, zjistí, kdo z jeho předků emigroval a kam. Myslím si, že by se tam měly jet podívat všechny školou povinné děti, aby pochopily souvislosti.

Když jsme v roce 2015 v Brémách představení Amerika zkoušeli, probíhala zrovna uprchlická krize. Vedení divadla tehdy na Facebooku zveřejnilo, že v něm pracují lidé z devadesáti zemí a mluví čtyřiasedmdesáti jazyky. Nikdy nám tam nikdo nedával najevo, že tam nepatříme a měli bychom se vrátit domů.

Jsou na albu jen písničky z divadelního představení?

Neuwerth: Nejenom. Je to samostatné dílo, album Kafka Bandu. Jsou na něm písně, které v představení nejsou, a naopak chybějí některé, jež v něm jsou, případně v jiných verzích. Sestavili jsme pro ně samostatnou dramaturgii. V porovnání s předešlou deskou Zámek je na něm více písniček v tom klasickém smyslu slova.

Koncertuje Kafka Band?

Neuwerth: Koncertujeme, dokonce si myslím, že jsme se s novým počinem více odpoutali od divadelního prostředí i literárního světa. Naším záměrem totiž bylo natočit skutečně hudební album.

Jaromír 99: S hudbou z alba Zámek jsme si užili vystupování na spoustě literárních festivalů a akcí. S Amerikou jsme koncertovali už loni na festivalu Colours of Ostrava a hodláme v tom pokračovat. Na letošní rok máme naplánovaných několik koncertů a myslím si, že až si lidé a promotéři desku poslechnou, přibydou další.