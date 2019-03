František Cinger, Právo

Robert Bryndza:

Smrtící tajnosti





Marissa Lewisová, krásná tanečnice burlesky, se vrací po představení domů. Tam však nedojde. Ráno ji její matka najde v kaluži krve a zmrzlou na malé předzahrádce. Kdo mohl provést takovou věc – zavraždit oběť na prahu jejího vlastního domu?

Cosmopolis, 384 strany, 399 Kč

Michal Viewegh:

Povídky o nelásce





Nové povídky (a jednu divadelní hru) spojuje na pohled sarkastická, ve skutečnosti však spíš melancholická atmosféra nelehkého životního období. Výseky z životů, kde se láska odehrála kdysi v minulosti, ale nyní je už nenávratně pryč, autor zachycuje s posmutnělým cynismem.

Ikar, 232 strany, 299 Kč, e-kniha 314 Kč

Yrsa Sigurðardóttirová:

Dna





V Reykjavíku došlo k vraždě mladé ženy, pachatel netušil, že během brutálního činu byla pod postelí schovaná sedmiletá dcerka oběti. Oficiální vyšetřování vede mladý detektiv Huldar, který musí spolupracovat s psycholožkou Freyjou pověřenou výslechem malé svědkyně.

OneHotBook, čte Klára Cibulková, 2CD, mp3, 14:37 hodin, 389 Kč

Katherine Centerová:

Jak ti zmizet ze života





Nezapomenutelný příběh o nalezení radosti i v těch nejtemnějších životních okolnostech. Krásný a silný příběh o tom, jak přežít zlé časy. A jak z nich vyjít silnější než dřív.

Domino, přeložila Jana Vlčková, 344 strany, 349 Kč

Whitney Scharerová:

Prchavý čas světla





„Radši bych snímek fotila, než jím byla,“ tvrdí Lee Millerová po příjezdu do Paříže v roce 1929, kde padne do oka slavnému surrealistickému fotografovi Man Rayovi. Přestože ji chce jen za modelku, Lee ho přesvědčí, aby ji přijal jako asistentku a naučil ji všechno, co umí.

Metafora, přeložila Věra Kotábová, 360 stran, 399 Kč

Colin Falconer:

Nezničitelná





Energické Kitty se podaří uniknout chudobě a týrání, které provázely její dětství a dospívání v Dublinu, a začít nový život. Ukáže se také, že má nadání přežít každé nebezpečí, do kterého se připlete – včetně zkázy Titaniku. Že by za tím byl nějaký vyšší záměr?

BB art, přeložila Lucie Johnová, 296 stran, 299 Kč

Mirka Skočílková:

Violka





Marika je samostatná mladá žena, která se nechce vázat, a aby si udělala v životě pořádek, rozhodne se odletět na Nový Zéland. Její plány zhatí tragická smrt její sestry Violy a jejího manžela – Marika se najednou musí postarat o malou neteř Violku...

Ikar, 432 strany, 299 Kč

Roman Cílek a Miloslav Moulis:

Útěky z pekla





Dějem nabitá mozaika šesti unikátních válečných příběhů, které spojuje drama úspěšného útěku z pekla. Mladým slovenským vězňům se podařilo uniknout z Osvětimi, aby svobodnému světu podali očité svědectví o vyvražďování statisíců Židů...

Epocha, 152 strany, 179 Kč

Dav Pilkey:

Dogman





Hrdina s psí hlavou se představuje v proslulém komiksu. Přichází nový obranář zákona a mstitel pes-práví. Má srdce hrdiny, silné paže, bystrý rozum a hustou srst. Dokáže zatočit se zločinem ve svém rodném městě? Překoná nástrahy nepřátel i nelibost popudlivého velitele?

Pikola, přeložil Martin Mikolajek, 240 stran, 299 Kč