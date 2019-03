Stanislav Dvořák, Eliška Vinterová, Novinky

S hercem se přišli rozloučit mimo jiné kolegové Karel Heřmánek, Jiřina Bohdalová, Petr Kostka, Jiří Macháček, Dagmar Havlová, Josef Abrhám, Eliška Balzerová, Petr Nárožný a Milan Hein. Smuteční síň také zaplnily stovky známých a fanoušků.

„Je to velice smutné, byl to můj kamarád,“ řekla herečka Dagmar Havlová. „Byli jsme v kontaktu celý život. Byl těžce nemocný, ale nikdy to nedával najevo.“

„Měli jsme ho moc rádi. Budem na něj vzpomínat s velkou láskou a obdivem,“ řekl o herci Karel Heřmánek. Zindulka byl podle něj veselý člověk a pořád nosil do divadla anekdoty.

Dagmar Havlová

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Karmen Mayerová a Petr Kostka

FOTO: Milan Malíček, Právo

Libuše Šafránková

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Poslední rozloučení s hercem Stanislavem Zindulkou

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Jiří Macháček

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

„Hrál nádhernou roli v Divadle Ungelt v Řidiči paní Daisy. Byl nejen kvalitní herec, tou člověčinou byl určen i v životě. Byl to bytostně laskavý nekonfliktní člověk,“ poznamenal herec a majitel pražského Divadla Ungelt Milan Hein.

Stanislav Zindulka vystudoval pražskou DAMU a působil v divadle v Hradci Králové a v Divadle bratří Mrštíků. Od roku 1994 byl členem pražského Činoherního klubu.

Hrál mimo jiné v komedii Jak básníkům chutná život, v dramatu Tichá bolest, v kultovních Báječných letech pod psa, v Bumerangu či ve snímcích Vše pro firmu nebo Hanele. Roku 2001 získal Českého lva za herecký výkon ve vedlejší roli v Babím létě. Je také držitelem divadelní ceny Thálie za celoživotní mistrovství.

Pro televizní diváky byl především seriálovým hercem. Hrál v seriálech jako Vlak dětství a naděje, Rodáci, Dobrodružství kriminalistiky, Náhrdelník, O zvířatech a lidech, Hříchy pro pátera Knoxe, Bylo nás pět, Detektiv Martin Tomsa, Četnické humoresky, Tři králové, Černí andělé, Ulice, Vyprávěj, Případy 1. oddělení a řadě dalších.