Příběh Mirky a Kuby je dost předvídatelný. Pár udělá radikální rozhodnutí a zvolí si život v ohromném starém rozbitém domě na vesnici, přestože žili v Praze relativně spokojeně a manžel měl slušný plat. Budují si domov, koupí zvířata a vypadají šťastně.

Přesně jako z učebnice přichází dva roky po dítěti krize. Pomalu ji překonávají, zkoušejí své spory vyřešit. A přichází druhá krize. I když nic nemá jen jednu příčinu a život je mnohem komplexnější, než bychom si přáli, z filmu v podstatě vyplývá, že dnešní manželství zabíjí hypotéka.

Režisérka Hana Třeštíková zachytila věčné pachtění se za věcmi, které vlastně nejsou pro život nutné, únavu, frustraci, pocit marnosti. Leckdo si možná vzpomene na slavný film Vrať se do hrobu s Milanem Šteindlerem a hlášku „Místo sexu polička do kuchyně“.

Možná, že novomanžel Kuba skutečně nebyl zralý na roli zodpovědného otce, jak tvrdí jeho partnerka. Žádný génius, ani světec, ale v rámci možností se celkem snažil. Měl ale pocit, že je v rodině jenom proto, aby nosil peníze, jinak už se nedělo nic.

Vynikající je pasáž, kdy klesne na dno a smutně, ale pevně říká na kameru: Nebudu dělat finančního poradce, nebudu lhát lidem.

Manželské etudy: Nová generace jsou učebnicovým příkladem rozpadu moderního manželství, nic víc a nic méně. Z jistého pohledu je to trochu banální story. Dcera Hana Třeštíková přejala starou metodu matky Heleny Třeštíkové, jež pořád funguje, ztratila však kouzlo překvapivosti. Je to jen další z podobných příběhů a zavání to sázkou na jistotu.

Do finální verze se ze sedmi let života nemohlo dostat všechno a nedozvíme se dost, abychom mohli oba protagonisty soudit. Co tam ale Třeštíková určitě dostala, jsou opravdové emoce.

