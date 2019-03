Radmila Hrdinová, Právo

Kvítek mandragory navazuje na hitmuzikály Čas růží a Mýdlový princ pracující s písněmi Karla Gotta a Václava Neckáře. Po Mýdlovém princi, jejž si diváci velmi oblíbili, měl tvůrčí tým režiséra a autora scénáře Radka Balaše o to těžší úlohu, jak najít příběh, jímž spojí šestadvacet písní z repertoáru Heleny Vondráčkové, jež během tříhodinového muzikálu zazní.

Z muzikálu Kvítek mandragory

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Jsou mezi nimi i ty nejznámější jako Pátá, Červená řeka, Kam zmizel ten starý song, Malovaný džbánku, Sladké mámení nebo Lásko má, já stůňu z muzikálu Noc na Karlštejně. Nový hudební kabát jim daly aranže Michala Davida. Písničky jsou ušity na tělo svým novým interpretům i situacím, ale zároveň neztratily nic na své hudební kvalitě.

Ženský převlek jako záruka úspěchu

Ale především se ocitly v nových situačních souvislostech, jejichž absurdita baví diváky i interprety. Balaš ani v Kvítku mandragory nezapře, že inspiraci hledá v dobrých filmových komediích, z nichž se naučil budovat groteskní situace roztáčené do bláznivého kolotoče. Tentokrát na půdorysu crazy detektivky. V jejím centru stojí policejní komisař Deml (Miroslav Etzler), jemuž se právě nedaří jak v profesní, tak ani osobní rovině, a navíc je na štíru s penězi.

K hvězdám premiéry patřil i Josef Laufer coby šéf baru Copacabana Lukeš.

FOTO: Martin J. Polák

A tak není divu, že se při marné snaze usvědčit ze zločinu majitele nočního klubu Copacabana Lukeše rozhodne přestoupit na druhou stranu barikády a dosáhnout úspěchu jako zločinec. Získat zpět uloupené peníze a navíc drahocenný šperk, ruskou mafií nazývaný Kvítek mandragory, mu má pomoci jeho problematický bratr Jakub (Aleš Háma) a bezdomovec Quido Machulka (Jaromír Nosek). A to v převleku za ženské pěvecké trio, s nímž chtějí proniknout do klubu Copacabana.

Už od dob staré řecké komedie je známé, že muži převlečení za ženy jsou na jevišti tím nejvděčnějším komediálním prvkem. A úspěch filmu Někdo to rád horké, který ostatně patří k Balašovým oblíbeným inspiracím, to jen stvrzuje.

Je tomu tak i v Kvítku mandragory. Zatímco vstup do příběhu se trochu těžkopádně vleče, neboť je třeba představit všechny aktéry několika dějových pásem, od chvíle, kdy si pánové navléknou na své svalnaté mužské nohy lesklé punčocháče, je o zábavu spolehlivě postaráno. A nutno říci, že už z této scény dokážou vytěžit maximum.

Když Nosek nasouká obě nohy do jediné nohavice a pas vytáhne až skoro pod bradu, hlediště řve smíchy. A co teprve když k tomu přibydou lodičky s vysokými podpatky a svůdné lesklé róby! Etzler v blond paruce a dlouhé toaletě připomíná ztepilou wagnerovskou Valkýru, Háma s hřívou dlouhých vlasů přerostlou Rusalku a Nosek se sex-appealem barové zpěvačky okouzlí i ruského vyhazovače Sergeje (Ondřej Bábor). A všichni tři si své role dokonale užívají.

Výborné herecké obsazení

Balaš ale nespoléhá jen na bezuzdnou komiku, příběh buduje rafinovaně, neschází mu i vážnější momenty spojené s postavou detektivovy matky i jeho rodiny, a navíc má připravený nečekaný dějový zvrat, který by bylo nefér prozrazovat. S písničkami pracuje stejně promyšleně jako už v Mýdlovém princi. Vsazuje je do naprosto nečekaných groteskních souvislostí. A diváci se baví, tleskají do rytmu, skandují a zpívají s interprety.

Jaroslava Obermaierová hraje matku dvou nezdárných synů v podání Miroslava Etzlera a Aleše Hámy.

FOTO: Martin J. Polák

Velkou devízou inscenace jsou skvěle vybraní protagonisté, kteří propojují pěvecké schopnosti s hereckými. Platí to nejen o ústřední trojici detektivůzločinců, ale i o Josefu Lauferovi, který majitele Copacabany Lukeše vybavil charismatem atraktivního filmového padoucha, a především o Jaroslavě Obermaierové, která Demlovu matku obdařuje nakažlivou chutí k životu, sebeironickým humorem i obyčejnou srdečnou lidskostí. A stejně tak nepřehlédnete ani Adélu Gondíkovou v postavě Demlovy kolegyně Richterové, Yvettu Blanarovičovou v jeho exmanželce Tereze a Nelly Řehořovou v dceři Magdě. Ale pochvalu si zaslouží úplně všichni, v neposlední řadě skvěle zpívající trio dreamgirls Alžběta Bartošová, Felicita Prokešová a Eliška Bučková.

Kvítek mandragory se zkrátka povedl a ocenila to v děkovací řeči i Helena Vondráčková a ministr kultury Antonín Staněk. A především diváci, kteří dali muzikálu naději, že by se mohl zařadit po bok úspěšného Mýdlového prince. Zvláště když mají i zajímavé alternace hlavních rolí, které budou diváky lákat, aby se přišli podívat i na ně.

Kvítek mandragory Námět Oldřich Lichtenberg a Radek Balaš, scénář a režie Radek Balaš, producenti Oldřich Lichtenberg, Michal David a Jiří Dušek, hudební aranžmá Michal David, choreografie Václav Kuneš, scéna Zdeněk Flemming, kostýmy Roman Šolc. Premiéra 13. března v Divadle Broadway, Praha.

Celkové hodnocení 90 %