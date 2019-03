František Cinger, Právo

Obonete S. Ubam:

Sedm let v Africe





Autor po smrti otce dobrovolně odešel z Česka do Nigérie. Vrátil se jako dědic trůnu, převzal odpovědnost za osud rodiny, kterou sotva znal. Skutečný příběh přináší výpověď o drsném životě na africkém kontinentu a ukazuje, že si lze i v těžké situaci zvolit cestu ke svobodě.

Prostor, 328 stran, 347 Kč, e-kniha 140 Kč

Lucie Jandová, Dana Kaplanová:

Temné matky a jejich dcery





Dva roky autorky sbíraly příběhy žen, které mají napjatý vztah s mámou. V dětství toužily po lásce, pochopení, něze. Marně. Se svým zraněním bojují celý život a stydí se o něm mluvit. Trápí se i v dospělosti, často jsou krásné, úspěšné a samy už přivedly na svět další generaci.

Lucie Jandová, 144 strany, 349 Kč

Václav Kopta:

Prodloužená jízda





Známý herec s lehkostí a nadhledem vzpomíná na vlastní dospívání a na příhody z branže i rodinného života. Humorné vyprávění zavede čtenáře nejen do kraje autorova dětství, na pražskou Hanspaulku a do Libochovic, ale také do Berlína, na Rujánu nebo do jižních Čech.

Motto, 128 stran, 199 Kč

Peter Meier-Hüsing:

Nacisté v Tibetu





V roce 1938 překročila vysokohorský průsmyk Nathu-La mezi Sikkimem a Tibetem v Himálaji karavana důstojníků SS. Jednalo se o vybudování tajných diplomatických kontaktů za zády britské říše? Nebo měli v Tibetu najít případné relikty „Praárijců“?

Volvox Globator, přeložila Gabriela Kalinová, 304 strany, 349 Kč, e-kniha 167 Kč

Samuel Bjørk:

Clona





Detektiv Munch a vyšetřovatelka Mia Krügerová na lovu rafinovaného vraha. V horském jezeře je nalezena zavražděná baletka. O pár dní později najde recepční hotýlku mrtvého saxofonistu. Stopy ukazují na stejného pachatele, který zanechává policii podivné vzkazy.

Plus, přeložila Daniela Mrázová, 368 stran, 369 Kč

Benjamin Kuras:

K. O. sexu





Kniha se baví revolučností současných feministek brojících proti „fašisticko-rasistické“ maskulinitě bílého heterosexuála, kroutí hlavou nad nadšením dnešních feministek pro islám. A snaží se spočítat desítky nových genderových identit a hodně se při tom všem směje.

Eminent, 128 stran, 249 Kč

Fabrice Midal:

Dej si pohov! A začni žít





Přední francouzský učitel meditace na konkrétních příkladech vysvětluje, proč je osvobození od společenských tlaků a mnohdy vlastních nároků na sebe klíčem ke šťastné a smysluplné cestě životem. A provádí radikální proměnu pohledu na sebe sama i svět kolem.

Metafora, přeložil Martin Kratochvíl, 144 strany, 269 Kč

Martin Kodýtek:

Makléř





Hlavní hrdina Ondra Dohnal prochází proměnou z vesnického kluka na jednoho z významných hráčů na pražské burze. Dostává se do vleku životního obchodu šéfa firmy, který je ale za hranou zákona. Jak to tak bývá, věci se nakonec vyvinou jinak, než všichni čekají…

Bizbooks, čte Jan Kolařík, CD, mp3, 4:46 hodin, 269 Kč

Lesley-Ann Jonesová:

Freddie Mercury





Bohémská rapsodie jednoho života a díla zpěváka hudební skupiny Queen. Nesmrtelný hlas i osobnost.

BB art, přeložila Eva Bohuslavová, 344 strany, 349 Kč

Benjamin Percy, Otto Schmidt:

Green Arrow 3: Smaragdový psanec





Oliver Queen přišel o všechno. Jeho sestra Emiko se pohřešuje. Jeho značné rodinné jmění vzalo za své. A celý svět věří, že je po smrti. A tady jeho problémy teprve začínají.

BB art, přeložil Changer the Elder, 152 strany, 299 Kč