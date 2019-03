jaš, kul, Právo

„Na první poslech Vánek působí, že je o někom, kdo už tady není, a snaží se sdělit svým nejbližším, že vše bude v pořádku,“ popisuje trochu tajuplně písničku zpěvák.

„Videoklip vznikal pod taktovkou Martina Vaňka. Natočili jsme jej za osm hodin. Jeho hlavní dějová část je zaměřená na tanec. Chtěli jsme ještě víc podtrhnout melancholickou náladu skladby. Tančí v něm bývalá profesionální baletka Anita Glosová a myslím si, že vystihla krásně všechny emoce a text,“ vysvětlil Vladan.

Pochází částečně z hudební rodiny, která mu dala pevný hudební základ. Tvrdí, že jej nejvíce ovlivnila skupina Nirvana, především knížka Come As You Are, kterou přečetl za tři dny. Poté se zařekl, že svůj život zasvětí muzice.