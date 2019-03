Jan Šída, Právo

Na aktuální výstavu zařadila velkoformátové barevné snímky ze sloního sirotčince v africké Keni, pandí porodnice v Číně a zdokumentovaný příběh čtyř bílých nosorožců, kteří putovali ze Zoo ve Dvoře Králové do keňské rezervace. Zachytila také chvíle těsně před smrtí bílého nosorožce Sudána, jenž byl posledním samcem tohoto druhu.

To, co každého návštěvníka okamžitě při příchodu do prostor galerie upoutá, je výrazná barevnost. Autorka s ní umí pracovat tak, aby funkčně sloužila celkovému vyznění daného snímku. Přestože v podstatě mapuje negativní vliv člověka na přírodu, působí její práce téměř romantickým dojmem.

Snímek, na němž stojí tři afričtí válečníci s čelenkami a naježenými kopími ve zlatavém soumračném oparu, vypadá až archaicky. Jako bychom se dívali na rytiny z romantických knih o dobývání černého kontinentu z doby Emila Holuba.

Do reality nás však vracejí snímky z rezervace, která se snaží chránit vzácná zvířata, hlavně slony a nosorožce, proti pytlákům. Autorka díky tomu, že si vybírá netradiční úhly, ze kterých fotí, se snaží úspěšně překonávat obrazovou banalitu. Její práce jsou na hony vzdálené barevným obrázkům, které udělají levnými kompakty turisté na exotické dovolené.

Totéž platí i v případě reportáže z čínské pandí farmy. Nevypichuje na odiv prvoplánovou roztomilost černobílých medvídků, což by samozřejmě zaujalo amatérského fotografa, ale snaží se jít pod povrch dění. Ukazuje práci místních záchranářů, zaměřuje se na jejich pomoc vzácným zvířatům.

Zachytila porod pandy, první momenty jejího života nebo formy resocializace těchto živočichů do skupiny. Fotograficky nejsilnější je však portrét medvídka, kterého autorka zachytila v momentě, kdy se dívá do objektivu, ale část tváře má zakrytou bambusovými větvičkami. Díky tomu má snímek i určité tajemství.

Ami Vitale je nejen fotografka, ale také bojovnice za zachování divoké přírody. Dává svou uměleckou vizi ve prospěch dobré věci a díky svým fotografiím do tohoto boje dokáže zapojit i ostatní lidi.