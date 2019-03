Stanislav Dvořák, Novinky

„Zdá se jasné, že je to jediná možnost,” sdělil producent James L. Brooks. Jde o epizodu, kde Michael Jackson nadaboval postavičku Leona Kompowského, pacienta psychiatrie, který si myslí, že je Jackson, a skamarádí se s Homerem.

Brooks tvrdí, že se rozhodli společně s duchovním otcem série Mattem Groeningem a bývalým showrunnerem Simpsonů Alem Jeanem poté, co viděli film Leaving Neverland.

„Ten dokument přinesl důkazy o strašlivém chování,“ domnívá se Brooks, který dodal, že epizoda s Jacksonem bohužel patřila k jeho nejoblíbenějším.

Tento týden zakázali hudbu Michaela Jacksona také na britské stanici BBC Radio 2. Film režiséra Dana Reeda Leaving Neverland vzbudil skandál už v lednu na americkém festivalu Sundance. Správci dědictví Michaela Jacksona vydali vlastní tiskovou zprávu s jinou verzí celého příběhu a zažalovali televizní společnost HBO.

Wade Robson a James Safechuck ve filmu líčí, že je zpěvák opakovaně zneužil. Robson se ho ale dříve zastával, stejně jako třeba herec Macaulay Culkin.

Synovec Michaela Jacksona Taj obvinění považuje za výmysly. „Já jsem v tom vyrůstal a nebylo to pro mě nic divného,“ vysvětlil koncem února Taj Jackson. „Lidem zvenku to může připadat divné, ano, může se to zdát divné. Já také vnímám, jak to zní. Ale když tam opravdu jste v té atmosféře a díváte se na filmy s jeho dětmi, na Malé uličníky nebo Tři hlupáky, je to velmi nevinné,“ řekl.