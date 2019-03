Stanislav Dvořák, Novinky

„U nás na statku ve Všeticích si společně zazpívají Michal Prokop a David Koller, což bude určitě hodně netradiční zážitek. Myslím, že si s nimi bude pobrukovat celý statek. Už za půl roku se jedna z nejmenších obcí v republice rozroste o takhle krásný festival,“ uvedl jeden z pořadatelů Vladimír Malák.

Radost s Vladimírem Mertou na cenách Anděl.

FOTO: Petr Horník, Právo

Na festivalu přislíbili účast také skupina Zrní, legenda osmdesátých a devadesátých let Laura a její tygři, Mikoláš Chadima se svým MCH Bandem, kapela Stinka písničkářky a spisovatelky Hany Lundiakové, která právě vydává nové album Neviňátko, Vladimír Mišík se skupinou Etc..., písničkář Vlasta Redl se svou kapelou, Lenka Dusilová nebo Never Sol.

Michal Prokop se představí s oběma svými formacemi, jak s velkou kapelou Framus Five, tak v triu s kytaristou Lubošem Andrštem a houslistou Janem Hrubým.

Vladimír Mišík

FOTO: Petr Horník, Právo

Prokop v šedesátých letech vstoupil na scénu se skupinou Framus Five a prvním českým rhythm’n’blues. V roce 1967 byl na 1. československém beatovém festivalu vyhlášen nejlepším zpěvákem.

Debutoval albem Blues In Soul (1968) a na další desce Město Er se přiklonil k artrocku. V sedmdesátých letech hledal nový směr, ale tápání definitivně skončilo kultovní deskou Kolej Yesterday (1984), která patří k tomu nejlepšímu, co kdy v Čechách vzniklo. Nekompromisní kvalitu potvrdila i alba Nic ve zlým, nic v dobrým (1987) a Snad nám naše děti... (1989).

Po pauze v devadesátých letech, kdy se zpěvák věnoval spíš politice, se vrátil a vydal s Framusem Five další velmi dobrá alba Poprvé naposledy (2006) a Sto roků na cestě (2012).

Dvoudenní vstupenky na festival jsou v prodeji na www.krasnyztratyvsetice.cz a v síti Ticketportal.