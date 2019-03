Jaroslav Špulák, Právo

Nemoc ji zaskočila v roce 2014. Dva roky byla připoutána na lůžko, přestala koncertovat, život se jí hroutil. Poté přišlo období terapie, které bylo v jejím případě přirozeně spojené s hudbou. Historii své nemoci popsala v titulní písničce nové desky. „Vyzdvihni mě z hlubin, protože jsem až pod spodním proudem,“ zpívá v ní.

Druhým tématem kolekce je konec vztahu. V roce 2015 se rozešla s Chadem Kroegerem, zpěvákem skupiny Nickelback. Je to zachyceno v písních It Was In Me a I Fell In Love With The Devil, byť texty o tom, jak se zpěvačka osvobozuje, mohou být chápány i obecně.

Skladba Tell Me It’s Over je evidentně inspirovaná písněmi takových dam, jakými byly Etta Jamesová, Aretha Franklinová či Ella Fitzgeraldová. Lavigne v ní potvrdila, že je skvělá zpěvačka se širokými výrazovými danostmi, které umí používat. V té písni se vymanila z příjemného a vkusného poprocku a podívala se do oblasti soulu, hudby více noblesní.

Jiného ražení je Dumb Blonde, duet s americkou raperkou Nicki Minaj. Dělají si v něm legraci z blondýnek, nicméně ta skladba je z jiného světa, na desce působí nepatřičně, a to i přesto, že spojení dobrých zpěváků s výrazově omezenými hiphopery je v kurzu. Ostatně podobně na albu bolestných vzpomínek působí i obal. Lavigne je na něm nahá, zakryta jen akustickou kytarou. Tak lacinou cestou v minulosti nekráčela.

Avril Lavigne tvrdí, že je silnější než kdy předtím. Jako zpěvačka patrně ano, jako autorka se už podílela na zajímavějších skladbách, jako bytost je ve stadiu končící terapie.

