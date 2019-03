Stanislav Dvořák, Novinky

Film režiséra Dana Reeda Leaving Neverland vzbudil skandál už v lednu na americkém festivalu Sundance. Správci dědictví Michaela Jacksona proti filmu protestovali, vydali tiskovou zprávu a zažalovali televizní společnost HBO.

Michael Jackson je stále předmětem různých tahanic.

FOTO: ČTK/AP

Jacksona obviňovali různí lidé dlouhá léta, ale nikdy mu nic nedokázali před soudem. Wade Robson a James Safechuck ve filmu líčí, že je zpěvák opakovaně zneužil. Robson ho znal od pěti let, Safechuck od osmi. Wade Robson se ho ale dříve zastával, stejně jako třeba herec Macaulay Culkin.

Wade Robson a James Safechuck ale nemají nové důkazy a v minulosti přísahali, že se to nestalo, připomínají správci pozůstalosti.

Zpěvákův synovec Taj Jackson: Byl jsem tam, nic divného se nedělo.

FOTO: Profimedia.cz

Synovec Michaela Jacksona Taj se také účastnil dětských akcí ve zpěvákově domě a obvinění považuje za výmysly.

„Já jsem v tom vyrůstal a nebylo to pro mě nic divného,“ vysvětlil koncem února Taj Jackson. „Lidem zvenku to může připadat divné, ano, může se to zdát divné. Já také vnímám, jak to zní. Ale když tam opravdu jste v té atmosféře a díváte se na filmy s jeho dětmi, na Malé uličníky nebo Tři hlupáky, je to velmi nevinné,“ řekl.

„Myslím si, že strejdova chyba byla, že se na to nedokázal podívat jiným pohledem. Jeho naivita způsobila jeho pád,“ dodal synovec, podle kterého oběma mužům jde jen o peníze.

Michael Jackson zemřel 25. června 2009 v Los Angeles. Oficální příčinou smrti bylo předávkování propofolem, sedativem, které mu dával jeho osobní lékař Conrad Murray.