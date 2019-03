Jaroslav Špulák, Právo

Poetika, která už vydala album Trinity (2017), byla předtím na dvou větších turné. Jedno absolvovala po boku Mirai, druhé s raperem Lipem.

V prvním případě byly sály vzhledem k popularitě Mirai povětšinou zaplněné diváky, kteří melodické písně předskakující Poetiky přijali s radostí a vstřícně. V tom druhém bylo diváků méně a například koncert kapely v pražském Paláci Akropolis nebyl z mnoha důvodů příliš přesvědčivý.

A teď se Poetika rozhodla vyrazit na turné se skupinou, jejíž popularita a sláva se teprve rodí. Přijala tudíž výzvu být hlavním lákadlem. V neděli večer navíc nastupovala v pražském Rock Café s několika hendikepy.

Poetika v pražském Rock Café.

FOTO: archiv kapely

Startovala totiž až po půl jedenácté v noci, kdy už mohlo být publikum po dvou předešlých vystoupeních unavené a pohledem fixované k hodinkám, aby mu přece jenom neujela poslední noční metra. Kromě toho byl sál zaplněný diváky pouze z jedné třetiny.

Poetika nicméně tuto výzvu přijala a zdolala. Na pódiu z její strany vše fungovalo bezmála dokonale, v horším případě uspokojivě. Raper Eduard Rovenský a zpěvák Ondřej Brejška se v rámci možností překonávali, též dobře komunikovali s diváky, písničky se přirozeně proměňovaly v rapem startované klenuté melodie, koncert měl výtečný zvuk a publikum reagovalo vlastně nadšeně.

Poetika mohla svůj pražský set klidně jen tak odehrát. Diváků nebylo mnoho a bylo to koneckonců její třetí vystoupení ve třech dnech v řadě, takže u ní mohla zaúřadovat i jistá únava. Rozhodla se ale pro nejsprávnější krok a neošidila nic.

Během několika prvních písní vytvořila v klubu hodnotnou a vřelou atmosféru, diváci zpívali s ní, představila dvě nové skladby a obě stály za to, a když se v závěru při děkovačce objevili jako pomocní zpěváci a hosté na scéně i členové kapely Brixtn, bylo to potvrzením toho, že když se koncert povede, euforie se vlévá do žil všem, nejenom těm na pódiu.