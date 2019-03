Jaroslav Špulák, Právo

„Stav mého nitra před koncertem je dnes v mnoha ohledech podobný, jako býval v dobách mých začátků,“ prozradil Hrůza před vystoupením v hanácké metropoli Novinkám. „Přesto, a nerad bych něco zakřiknul, jsem ve fázi, kdy si už věřím. Vím, co budu chtít říct, a opadla ze mě obava z toho, že mi odejdou hlasivky nebo po mně lidi začnou házet kelímky.“

Na hudební scéně je od poloviny devadesátých let a je jisté, že diváci už dávno vědí, co je na jeho vystoupeních čeká. A jeho fanoušci jsou si tím jistí.

„Těším se i z toho, že to, co se mi podařilo dostat do textu písní, mohu ještě doplnit tu a tam informací o tom, co mě k tomu vedlo. Dělám to rád,“ vysvětlil Hrůza.

Že to tak je, potvrdil ostatně během olomouckého koncertu. Na startu nabídl směsku několika známých skladeb, čímž možná u některých diváků vyvolal lítost z toho, že už pak neuslyší celou verzí Černých brýlí nebo Zejtra mám. Je ale hitmaker, jenž má ve svém repertoáru tolik obecně oblíbených písniček, že by z nich sestavil velmi dlouhý a zábavný set.

Představil je se svým obvyklým civilním projevem, který mu bezpečně stačí na to, aby koncert opanoval. Jeho charisma je přirozené a dané, a i když není zpěvák, jenž by šokoval hlasovým rozsahem, se svými party nakládal s klidem ostříleného borce.

Zhruba v půli koncertu zazněla písnička J. P., kterou uvedl dobový záznam rozhlasové zprávy, v níž moderátorka hovoří o tom, že se na Václavském náměstí v Praze zapálil student J. P., tedy Jan Palach. Přestože není balada, jak by se u takového tématu čekalo, naopak je poměrně svižná, publikum při její prezentaci zvážnělo. Hrůza ani nemusel nic dodávat, aby bylo zřejmé, že to téma z našich novodobých dějin je pro něho živé.

Někdy mezi písněmi povídal příliš dlouho, jindy spolkl pointu vyprávění, nicméně právě přátelské besedování s diváky uvozuje autentičnost jeho vystoupení. Na pódiu bylo jen několik geometrických obrazců, které svítily ve svých obrysech, jinak to byla prostá show zpěváka a jeho spolehlivé kapely. A velmi záhy také diváků, neboť ty Hrůza do příběhu večera bezprostředně přibral.

Dvakrát si pozval na duet zpěvačku Nelly, která je se svou skupinou na turné předskokankou. Má pěvecký talent, jenž projevila zejména tehdy, když zpívala coververzi skladby Shallow, za kterou získali Lady Gaga a Bradley Cooper před pár dny Oscara. Zvládla náročný part a bylo patrné, že ji publikum začalo v tu chvíli respektovat více. Při vystoupení by nicméně mohla patrněji zdůraznit své mládí a textům by prospěla i jiná témata než jen vztahová. Nadějí ale rozhodně je.

„Tohle turné je pro mě a mou kapelu obrovskou příležitostí. Strašně jsme se na ně těšily a snažíme se dát do vystoupení maximum,“ řekla Nelly po koncertě v Olomouci Novinkám.

Ke skladbě Shallow dodala: „Od chvíle, kdy jsem ji slyšela, se mi moc líbila. Že bychom se ji mohli naučit a zpívat na turné, napadlo kytaristu mé kapely Matěje Burdu. Je dobrý zpěvák, takže jsme ji dali jako duet. Rozsahově mi vyloženě sedí, a když ji zpívám, cítím se dobře.“

Koncert v S klubu skončil ve třiadvacet hodin. Michal Hrůza se pak ještě podepisoval fanouškům a v noci se on i jeho spoluhráči, stejně tak Nelly se skupinou, vraceli do Prahy.

