Lenka Hloušková, Novinky

V kultovním seriálu hraje jen jeho tvář. Propůjčil ji senilnímu počítači s IQ 6000, který řídí jednu vesmírnou loď po katastrofě, Červného trpaslíka, na níž zůstal již jen zlomek posádky. A to dost neobvyklý...

Hlášky, které Lovett jako Holly pronáší, se staly mezi fandy nesmrtelné. Jsou jich desítky. Některé, nejen v domovské Británii, zlidověly. „Já jsem Holly, lodní počítač s IQ 6000. Což je stejně jako má 6000 učitelů tělocviku,“ zmíní jednu z nich v rozhovoru pro Novinky.cz.

Uskutečnil se v sobotu. Krátce poté, co v Lucerně uvedl několikahodinnou projekci promítání Červeného trpaslíka v rámci největšího festivalu sci-fi filmů Future Gate v Česku. Sál byl vyprodaný, tedy sedělo v něm přes čtyři sta lidí. Každý dostal fotku Hollyho tváře. A Norman Lovett – po diskusi s fanoušky – stovky fotografií i podepsal. Zůstane u nás až do pondělí.

V neděli večer se fanouškům ještě představí v jiné své životní roli: jako stand-up komik. Future Gate se následně po Praze přesune do Brna, Plzně a Šumperku.

Norman Lovett o Hollym, stand-upech, Praze a Londýně

U nás, v České republice, jste známý hlavně jako Holly, postava ze seriálu Červený trpaslík. Pamatujete si ještě, kdy jste dostal nabídku na roli?

Nejdříve jsem četl text na roli Rimmera. A jak si to pamatuji? Opravdu hodně dobře, ačkoliv jsou to roky... Navíc Chris (herec Chris Barrie – pozn. red.) se na tu postavu báječně hodí. Já jsem tak dobrý nebyl. Pak mi řekli: zkus namluvit tu roli Hollyho. Seděli jsme v místnosti, oni mě požádali, abych přečetl: „Všichni jsou mrtví, Dave“. Pamatujete si na tu větu?

Ano.

Já jsem ji řekl a lidé se začali smát. A já jsem si pomyslel: to je lepší, to jsem já. Takhle jsem práci dostal. Zkusil jsem to. Na ten okamžik, kdy mi roli Hollyho nabídli, si tak pamatuji velmi dobře.

Kdy to bylo?

Je to už třicet let. Je mi teď sedmdesát dva. A začínal jsem (Hollyho – pozn. red.) hrát ve 41 letech. Bylo mi 41. A Craigovi (Craig Charles alias Dave Lister – pozn. red.) bylo, tuším, dvacet tři. Byl to takový chlapeček. Z Liverpoolu. Ano, byl opravdu velmi zábavný. A byl mladší než já, já jsem ten starší. Ale vycházeli jsme spolu dobře. Obecně jsme všichni spolu vycházeli dobře. Chemie mezi námi fungovala. Samozřejmě jsme měli i pár propadů... Nedorozumění. Já jsem byl v tomhle asi nejhorší. Chtěl jsem, aby se lidé smáli. Mívám pocit, že jsem v tomhle nikdy nedospěl. Vážně, asi jsem nikdy nedospěl.

O začátcích ve stand-upech, punku a vlasech

Několik desetiletí jste také komikem, tedy konkrétně děláte stand-upy.

To už dělám zhruba čtyřiceti let. Začínal jsem devět let před tím, než v televizi pustili Červeného trpaslíka. Stand-up byla vůbec moje první věc. Začínal jsem ale s představeními zvolna. Říkával jsem si, zkusím dělat jinou zábavu. Tenkrát byl stand-up punk. Víte, punk byl tehdy všude kolem. Šel jsem taky do přímého střetu, což bylo skvělé. Stále si pamatuji ten večer, kdy k tomu došlo. Skvělé!

Vaše první vystoupení proběhlo v Londýně, předpokládám.

Můj první stand-up? Proběhl v hospodě. Byla to prostě hospoda, kde jste mohla vidět nějaká představení. Můj kamarád hrál v kapele, v bluesové. Já jsem přišel na pódium, měl jsem falešný nos a vlasy tady (ukazuje na svou holou hlavu – pozn. red.). Vím, že jsem tehdy říkal nějaké hloupé vtipy, dělal bláznivé věci, ale lidé se smáli. Smáli. A v publiku seděl chlap, který byl v punkové skupině 999 a zeptal se mě, jestli s nimi chci něco podobného dělat.

O krásách Prahy a přeplněnosti Londýna

Jak dlouho zůstanete v České republice?

Vracím se domů v pondělí. V pondělí večer. Zítra je neděle, že? (rozhovor vznikal v sobotu odpoledne – pozn. red.) Tak to budu večer dělat stand-up. Moc času mi ten den nezbude. V pondělí mi Chris slíbil, že vyrazíme někam do galerie nebo někam jinam. Praha je krásné místo. Potřeboval bych měsíce, abych vše prohlédl. Jen ten prostor. Ten prostor je krásný, ty krásné budovy. Londýn je přeplněnější. Tady je krásně. Dá se tu volně dýchat, což je krásné. Užívám si to.