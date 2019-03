Novinky

V nové sérii se měly vrátit teenagerské idoly devadesátek jako Jason Priestley, Jennie Garthová, Ian Ziering, Gabrielle Carterisová nebo Brian Austin Green a Tori Spellingová.

Jennie Garthová, která hrávala Kelly.

FOTO: Profimedia.cz

Zatím se mluvilo o tom, že půjde jen o šest dílů a není jisté, jestli by se tam Luke Perry vůbec objevil. Zdravotní problémy jeho návratu určitě nepomohou. Celý comeback si vymysleli autoři a prodcenti Chris Alberghini a Mike Chessler ve spolupráci se Spellingovou a Garthovou.

Dylan a Brenda z Beverly Hills v roce 1990

FOTO: Profimedia.cz

Luke Perry byl údajně hospitalizován s mrtvicí a jeho mluvčí později potvrdil, že herec je skutečně v nemocnici, podle něj „na pozorování”. Diagnózu ale nepotvrdil.

Dvaapadesátiletý Perry, který v devadesátých letech omračoval středoškolačky jako tajemný a komplikovaný Dylan z Beverly Hills, momentálně hraje v seriálu Riverdale a navíc si ho vybral Quentin Tarantino do svého nového projektu Once Upon a Time in Hollywood. Luke Perry by si tak mohl zahrát s Leonardem DiCapriem, Bradem Pittem a Alem Pacinem. Zatím se léta potloukal spíše ve vedlejších rolích v méně známých seriálech.