František Cinger, Právo

Jonas Jonasson:

Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět





Před rokem utekl stoletý Alan Karlsson z domova důchodců. Teď si s přítelem Juliem užívá života na Bali. Až do chvíle, než se Julius rozhodne připravit Alanovi oslavu narozenin. Horkovzdušný balon odletí bez pilota a Alan s Juliem se ocitnou na širém moři...

Panteon, přeložila Hana Švolbová, 416 stran, 399 Kč

Arne Jysch:

Babylon Berlín





Komiksový kreslíř ve své adaptaci stejnojmenného románu Volkera Kutschera vykresluje přesný portrét lesku i bídy moderního velkoměsta stejně jako společenské a politické otřesy, které zmítaly Výmarskou republikou před nástupem nacismu.

BB art, přeložila Michaela Škultéty, 216 stran, 499 Kč

Bernhard Schlink:

Olga





Příběh lásky na pozadí dramatických německých dějin od konce 19. století do 70. let 20. století. Olga je sirotek, Herbert syn venkovského statkáře. Olga se stane učitelkou, Herbert chce přispět k velikosti Německa. Bojuje v Africe a pokouší se probádat Arktidu...

Odeon, přeložila Jana Zoubková, 299 stran, 299 Kč

Volker Kutscher:

Tichý zabiják





Filmová diva Betty Winterová umírá poté, co na ni při natáčení spadl světlomet. Vyšetřování přivádí Gereona Ratha do berlínských ateliérů, kde to vře, celá branže se dramaticky mění. Svět dobývá zvukový film a vlak ujíždí producentům, majitelům kin i hvězdám němé éry.

OneHotBook, čte Jan Teplý, CD, mp3, 17:43 hodin, 399 Kč

Taylor Adams:

Na dostřel





Mladí manželé James a Elle Eversmanovi projíždějí Mohavskou pouští vstříc novému životu. Nečekaně se jim porouchá auto a oni uvíznou uprostřed pustiny. Z více než kilometrové vzdálenosti je drží na mušce chladnokrevný a děsivě přesný odstřelovač. Dá se přežít?

Kalibr, přeložila Irena Steinerová, 256 stran, 329 Kč

Nathalie Jomardová:

Drobeček





Deník nepřipravené matky. Na těhotenském testu se objevila druhá čárka a vy záříte štěstím. Rozhodla jste se být dobrou matkou, a tak čtete všechny knihy a sledujete ty nejmódnější blogy, které radí, jak dělat vše „správně“. A pak přijde porod a každodenní realita...

Jota, přeložila: Anežka Sedláková, 192 strany, 348 Kč