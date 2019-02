Věra Míšková, Právo

Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři

Video

Trailer k filmu Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři

Velmi černá komedie o recyklaci novodobých dějin sleduje přípravy rekonstrukce skutečné události z roku 1941, kdy rumunská armáda na východní frontě spáchala etnický masakr v okupované Oděse. Název filmu je přímým citátem tehdejšího politického představitele.

Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři, Rumunsko/Česko/Francie/Bulharsko/Německo 2018, drama, 140 min., režie: Radu Jude, hrají: Ioana Iacob, Alexandru Dabija, Ilinca Manolache, Alex Bogdan a další.

Co jsme komu zase udělali?

Video

Trailer k filmu Co jsme komu zase udělali?

Čtyři zeťové Clauda a Marie Verneuilových jsou odhodláni z mnoha různých důvodů opustit Francii. Ale jak k tomu přijdou právě Claude a Marie? Jejich obavy, že se z jejich blízkosti rozeběhnou po celém světě dcery i vnoučata, je vede k vymýšlení nejrůznějších důvodů, jak je ve Francii všechny udržet.

Co jsme komu zase udělali?, Francie 2019, komedie, 98 min., režie: Philippe de Chauveron, hrají: Christian Clavier, Elodie Fontan, Frédérique Bel, Ary Abittan a další.

Colette: Příběh vášně

Video

Trailer k filmu Colette: Příběh vášně

Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího pařížského literáta Willyho. Po svatbě je Colette katapultována do světa zářivých pařížských salónů. Inspirativní prostředí v ní probouzí kreativitu a spisovatelský talent. Píše první dílo ze série o Claudine, ovšem pod manželovým jménem. Úspěch udělá z Willyho slavného spisovatele a z manželského páru opravdové celebrity. Jenže emancipovaná Colette touží po uznání.

Colette: Příběh vášně Velká Británie/USA 2018, historické drama, 111 min., režie: Wash Westmoreland, hrají: Keira Knightleyová, Dominic West, Eleanor Tomlinsonová, Fiona Shawová, Aiysha Hartová a další.

Všechno nejhorší 2

Video

Trailer k filmu Všechno nejhorší 2

Z mrchy Tree se stala přátelská bytost věrně milující spolužáka Cartera, jenž jí v boji proti zabijácké časové smyčce pomáhal. Žili by spolu patrně šťastně až do smrti, kdyby nedošlo k sérii řady nešťastných příhod, končících tím, že se Tree znovu probudí v den svých narozenin, a jedinou jistotou, kterou má, je to, že na ni večer čeká smrt.

Všechno nejhorší 2, USA 2019, horor, 100 min., režie: Christopher Landon, hrají: Jessica Rothe, Israel Broussard, Suraj Sharma, Phi Vu, Ruby Modine a další.

Yomeddine

Video

Trailer k filmu Yomeddine

Bešaj žije v koptské kolonii pro leprotiky. Má tu manželku a práci, která spočívá ve sbírání věcí na smetišti. Když manželka umírá, zbývá stárnoucímu muži v srdci jen velké prázdno a naléhavá nutnost něco změnit. Rozhodne se k riskantnímu podniku – se svým oslem a rozhrkanou károu se vydává na cestu, na jejímž konci se doufá setkat s otcem. Cestu mu ulehčí společník, malý kluk s nezapomenutelným jménem Obama.

Yomeddine, Egypt/USA/Rakousko 2018, dobrodružný/komedie, 97 min., režie: A.B. Shawky, hrají: Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy

Jižní vítr

Video

Trailer k filmu Jižní vítr

Maraš je na pohled sympaťák, má hezkou dívku a byt v centru Bělehradu. Srší energií a umí vydělat peníze. Bohužel, pouze nelegálně. Pracuje pro gang zlodějů aut, kterému šéfuje ostřílený mafián Car. Ten se ale stal dědečkem a začíná pomýšlet na „důchod“. Jenže se díky Marašově neuváženému činu dostává do konfliktu s bělehradským narkobaronem Golubem i s policií, kterou Golub ovládá...

Jižní vítr, Srbsko 2018, krimi, 130 min., režie: Miloš Avramovič, hrají: Miloš Biković, Dragan Bjelogrlič, Nebojša Glogovac, Milos Timotijevic a další.