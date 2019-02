Stanislav Dvořák, Novinky

Ziggy Marley vystupoval v mládí se sourozenci ve skupině The Melody Makers. Od roku 2003 zahájil sólovou kariéru vydáním desky Dragonfly. Druhé album Love Is My Religion se setkalo s velkým úspěchem a dostalo rovněž Grammy. Třetí album Family Time bylo, jak název naznačuje, rodinným setkáním (hostovali Rita Marley, Cedella Marley, Judah Marley, Paul Simon, Willie Nelson, Jack Johnson, Toots Hibbert a další). Po albu Wild and Free přišel Grammy oceněný živák In Concert.

Zatím poslední je deska Rebellion Rises, která vyšla loni pod Marleyovým labelem Tuff Gong Worldwide a byla nominována na Grammy.

“Veškerá rebelie má počátek v lidské mysli, v melodii a v hudbě. Rebelie je vědomí. Jakmile si uvědomíme její potenciál a naše vlastní uvědomění se začne šířit, vyrosteme i my samotní,” řekl o albu Marley.

Ziggy Marley

FOTO: Colours of Ostrava

Ziggy má i řadu nehudebních aktivit. Vydal ilustrovanou knihu pro děti, kuchařku či komiks Marijuanaman. Založil s manželkou nadaci URGE pomáhající chudým dětem na Jamajce, v Africe a na dalších místech.

Na bratislavském festivale Uprising, který se koná 23.-24. srpna, vystoupí pro změnu zpívající vnuk Boba Marleyho Jo Mersa. Po dětství na Jamajce studoval na Floridě a přiučil se zvukařině. V roce 2014 na sebe začínající zpěvák upozornil EP Comfortable. Objevil se taky na albu Strictly Roots od skupiny Morgan Heritage.

