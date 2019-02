Jaroslav Špulák, Právo

Proč jste se rozhodl uskutečnit svůj sólový koncert v největší české sportovní hale?

Rozum mi říká, nedělej kraviny a užívej si toho úspěšného období, které prožíváš. Srdci ale člověk neporučí, takže příští rok v únoru odehrajeme s kapelou životní koncert. Prožívám období, kdy mám obrovskou chuť něco dělat a tvořit. Mám tolik energie, že nevím, co s ní.

Nehledě na to, že když arénu v roce 2004 otevřeli a v televizi o tom vysílali pořad, jako student konzervatoře jsem na něj na kolejích koukal a tu noc jsem usínal s představou, že v té hale budu mít jednou koncert. Od té doby jsem v ní hrál jako host slavné Beyoncé, Karla Gotta či na akci s Kabáty.

Navíc pro to máte dobré předpoklady, protože se vám v posledních letech velmi daří. Bral jste to při rozhodování v potaz?

Musím přiznat, že když jsem měl před necelým rokem a půl koncert v pražském Foru Karlín, na konci při písničce Ztrácíš jsem si uvědomil, že v životě není nic nemožné, když věříš a máš kolem sebe skvělé lidi, rodinu, přátelé a fanoušky. Nechci ani na chvíli zastavit. Maminka vždycky říkala, že život je krátký na to se něčeho bát.

Má hudební cesta je tak trochu pohádková. Ještě před pěti lety jsem hrával i na návěsu od traktoru. Pak jsem zavřel oči a najednou vyprodávám sály, skládám písničky Karlu Gottovi nebo Hance Zagorové a dostávám zlatou desku. Chtěl bych odměnit všechny ty lidi a fanoušky, kteří mě podpořili, pomohli mi, a dokázat jim, že neudělali chybu.

Vnímám současně, že je to možná trochu nepokorný krok, a přiznávám, že už se našlo pár lidí, kteří mi říkali, ať neblázním, nedělám si starosti s tak velkým koncertem a tohle období si užívám. Ale jak říkám, srdci člověk neporučí...

Marek Ztracený ohlásil svůj největší koncert.

FOTO: Supraphon - Jan Tuma

Kdy nastal ten obrat a vy jste od koncertů na návěsu od traktoru začal mířit do hal a na velké festivaly, potažmo do O2 areny?

Podle mne je za tím ta nešťastná událost kolem vážného zranění Michala Hrůzy v roce 2014 v Ostravě. Tenkrát mi zavolal Richard Krajčo a pozval mě jako náhradu za Michala na jeden koncert na Kryštof Kemp. Mimořádně se nám povedl, a tak nás Richard nechal hrát i na dalších Kryštof Kempech. Tehdy jsem cítil, že se něco změnilo. Na Kryštof Kempech bylo úžasné vstřícné publikum, se kterým jsme našli společnou řeč. Nakoplo mě to.

Můžete už prozradit něco z toho, jak bude váš koncert v O2 areně pojatý?

Mám už určitou představou, i když si myslím, že se ještě bude posunovat a trochu měnit. Nikdy neprozrazuju hosty, protože si myslím, že je pro lidi hezký okamžik, kdy se na pódiu v této roli objeví někdo, koho nečekali, a oni jsou příjemně překvapení.

To se stalo například i ve Foru Karlín v roce 2017, kdy přišel Karel Gott. Nejkrásnější na tom bylo, že to nikdo nevěděl. A mimochodem jsem to nevěděl ani já, protože nebylo jasné, jestli Karel kvůli svému zdraví vůbec dorazí. Do O2 areny už někoho domluveného mám, ale neřeknu koho. Je to někdo výjimečný.

Ten koncert bude nicméně především o písničkách. Nechceme ho přebít vizuální a světelnou show, protože takový nejsem. Část koncertu odehraju na nejkrásnější, nejkvalitnější a největší křídlo od společnosti Petrof. Na chvíli bude mít večer i vážnější nádech. Má maminka ze mě chtěla mít klavírního virtuosa a já jí to aspoň na dvě skladby splním.

Marek Ztracený prožívá dobré umělecké časy.

FOTO: Supraphon - Jan Tuma

Předpokládám, že do té doby žádné vaše nové album nevyjde. Nabídnete během koncertu i nějakou novou písničku?

Určitě. Dělám to tak často a rád, tím spíš, že neustále skládám a vznikají nové písně. Hrajeme je pak lidem ještě nedodělané, sem tam se spleteme a zapomenu text, ale alespoň je to živé a publikum vidí, jak se písně tvoří. Jsou vlastně takoví moji producenti.

Jaký program vás čeká v letošním roce?

Vnímáme ho jako cestu do O2 areny. Chceme se na ní zastavit na všech zásadních místech, které mi nějak pomohly k tomu, že si teď mohu plnit velké sny. V létě vystoupíme na některých pro mne klíčových festivalech. Například na Okoři, kde jsem hrál poprvé v roce 2009, zahrajeme na Benátské!, na Létofestech, jejichž pořadatelé nám na svých akcích dali prostor v době, kdy se nám zrovna moc nedařilo. Na všech těch koncertech budu zvát lidi do O2 areny.

Na podzim už budeme vše chystat na velký koncert, takže budeme hodně ve zkušebně a budeme pracovat na propagaci. Mezitím se na svět dostanou písničky, které jsem složil pro jiné interprety, a také zveřejníme nové videoklipy. Už během následujících dnů vznikne mejdanový klip k písničce Dvě lahve vína. Bude v něm hrát jeden herec, který je teď novou českou hvězdou. Mimořádně se do té skladby hodí.