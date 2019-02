Doopravdy grázl nejsem, říká hvězda seriálu Most! Oračko

Těžko někdy mimo filmové kamery odhadnout, zda to, co říká herecká kometa Julius Oračko, je realita, nebo nadsázka. Během slavnostní akce k poslednímu dílu seriálu Most! v hospodě Severka jsme s ním prohodili pár slov.