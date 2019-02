Novinky, ČTK, DPA

Donen se začal věnovat, tanci když viděl Ginger Rogersovou a Fred Astaira tančit ve filmu Letíme do Ria (1933). V šestnácti letech dokončil střední školu a odjel do New Yorku, kde byl obsazen v muzikálu Přítel Joey. Hlavní roli v něm ztvárnil Gene Kelly, který se s Donenem rychle spřátelil a začali spolu vymýšlet choreografii k jinému muzikálu.

Muzikál Zpívání v dešti režíroval s Genem Kellym. K jeho dalším muzikálům patří Sedm nevěst pro sedm bratrů (1954) a Ve městě (1949). Celkem Donen režíroval více než dvě desítky filmů.

Za svůj život se pětkrát oženil. Jeho první manželka si po rozvodu vzala Kellyho. Další z Donenových žen byla herečka Yvette Mimieuxová. Později udržoval režisér dlouhodobý vztah se scénáristkou a režisérkou Elaine Mayovou.