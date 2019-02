Věra Míšková, Právo

Úhoři mají nabito

Video

Trailer k filmu Úhoři mají nabito

Černá komedie o chlapech, pro které se hra na Útvar rychlého nasazení stala útěkem z reality jejich nudných životů. Po zuby ozbrojení zatahují do svých her nic netušící okolí. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě.

Úhoři mají nabito, Česko 2019, černá komedie, 101 min., režie: Vladimír Michálek, hrají: Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Patrik Holubář a další.

Jak vycvičit draka 3

Video

Trailer k filmu Jak vycvičit draka 3

Bývalí odvěcí nepřátelé žijí na ostrově Blp v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno říct. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem začnou stahovat.

Jak vycvičit draka 3, USA 209, animovaný, 104 min., režie: Dean DeBlois, mluví: Jay Baruchel, Kristen Wiig, T.J. Miller, Gerard Butler, Jonah Hill, Cate Blanchettová a další.

Mrazivá pomsta

Video

Trailer k filmu Mrazivá pomsta

Podle vlastního filmu Boj sněžného pluhu s mafií natočil norský režisér Hans Petter Moland remake s Liamem Neesonem v hlavní roli. Život Nelse a jeho ženy je obrácen vzhůru nohama, když jim za podivných okolností zemře syn. Nels začne pátrat po pravdě o smrti svého potomka na vlastní pěst a jeho touha po spravedlnosti se rychle změní v krutou mstu. Drogový král přezdívaný Viking postupně záhadně přichází o své zabijáky...

Mrazivá pomsta, Velká Británie, akční drama, 118 min., režie: Hans Petter Moland, hrají: Liam Neeson, Emmy Rossumová, Tom Bateman, William Forsythe, Laura Dernová a další.

Všichni to vědí

Video

Trailer k filmu Všichni to vědí

Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska na svatbu své sestry. Bujarou oslavu v kraji prosluněných vinic však naruší zmizení jednoho z hostů. Brzy se ukáže, že pod povrchem dřímají staré křivdy a tajemství, která měla zůstat zapomenuta.

Všichni to vědí, Španělsko/Francie/Itálie 2018, 132 min., režie: Asghar Farhadi, hrají: Penélope Cruzová, Javier Bardem, Ricardo Darín a další.

Kafarnaum

Video

Trailer k filmu Kafarnaum

Příběh dvanáctiletého chlapce, který zažaluje své rodiče za to, že mu dali život, je strhující výpovědí o životě nejchudších ve slumech současného Libanonu. Snímek, který na festivalu v Cannes ohromil diváky, kritiku i porotu, je přirovnáván k slavnému Milionáři z chatrče.

Kafarnaum, Libanon/Francie/USA 2018, 120 min., režie: Nadine Labaki, hrají: Zain Alrafeea, Yordanos Shifera, Boluwatife Treasure Bankole, Kawthar Al Haddad a další.

Sobibor

Video

Trailer k filmu Sobibor

Film podle skutečné události, k níž došlo v roce 1943 v nacistickém táboře smrti Sobibor v Polsku. Hlavním hrdinou filmu je sovětský Žid Alexandr Pečerskij, který upadl do zajetí a ocitl se v táboře Sobibor, kam Židy nevozili kvůli práci, ale na smrt v plynových komorách. Alexandrovi se podařilo připravit plán povstání vězňů ze západní Evropy a Polska. Toto povstání se stalo jediným úspěšným za celou druhou světovou válku.

Sobibor, Rusko 2018, válečné drama, 110 min., režie: Konstantin Chabenskij, hrají: Konstantin Chabenskij, Marija Koževnikova, Christopher Lambert, Felice Jankell a další.