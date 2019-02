Stanislav Dvořák, Novinky

Partička frustrovaných stárnoucích chlápků, které život nudí, najde zábavu a smysl života v předstírání, že jsou URNA (Útvar rychlého nasazení). Narozdíl od mnoha jiných, kteří si hrají na vojáčky, to dělají se zarputilou důsledností, mají podrobné plány, drahé vybavení. Přepadají nic netušící rodiny a evakuují budovy, načež bleskově mizí. Jednoho dne se ale přimotají ke skutečnému zločinu, který se vyvine zcela nepředvídatelným směrem a celou skupinu dostane do vážných problémů.

Výchozí situace a hlavní postavy mají značný komický potenciál a film je také zamýšlen a uváděn do kin jako komedie. Některé porady falešných „urňáků“ opravdu pobaví, smích však snímek vyvolá jen málokdy, jde spíš o ojedinělé hlášky nebo gagy. Vzápětí se začne snažit o téměř dojemné drama.

Anna Kameníková ve filmu Úhoři mají nabito

FOTO: Falcon

Film Úhoři mají nabito se včas nerozhodnul, jestli opravdu chce být komedií, nebo něčím jiným, a ve výsledku je těžkopádný, zdlouhavý a málo vtipný. Natvrdlost postav a chlapácké řeči baví jen chvíli. I když přiznáme určité charizma oběma Hádkům nebo Oldřichu Kaiserovi, celek to nezachrání.

Úhoři zkrátka neudrží žánr. Ve fázi scénáře to sice mohlo vypadat skvěle, ale výsledek přináší rozpaky. Dalo by se mu odpustit to, že děj je plný málo pravděpodobných situací, méně ale to, že Úhoři nemají spád a vtip.

Celkové hodnocení: 45%