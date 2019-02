Stanislav Dvořák, Novinky

James Cameron, který byl režisérem zbožňovaného Terminátora 2, se tentokrát ujal funkce výkonného producenta.

„Říkáme tomu Terminátor: Temný osud, to je náš pracovní název,“ uvedl Cameron.

Na režisérskou stoličku usedl Tim Miller, který má na svědomí film Deadpool.

„Tim je pěkně umíněný a svéhlavý režisér, přinesl do filmu své vlastní nápady. Já jsem spíš jako Pips, on je Gladys,“ řekl Cameron v narážce na známou soulovou skupinu Gladys Knightová and the Pips.

T6: Dvě nové tváře a původní Sarah (Linda Hamiltonová) vpravo.

FOTO: Skydance Productions a Paramount Pictures

Na novém dílu je pozoruhodné, že úplně ignoruje díly 3, 4 a 5, které fanoušky moc nenadchly. Zejména pětka dopadla velkou ostudou. Ani fakt, že se z posledních sil vrátil Arnold Schwarzenegger, výsledku nepomohl. Zbytečná „pětka“ vykrádala první a druhý díl a následně se překombinovaný děj zamotal do nesmyslnosti. Jamese Camerona z toho ovšem vinit nelze, pětku nenapsal, ani nerežíroval.

Tvůrci již dřív uvolnili první foto z Terminátora 6, kde pózuje původní Sarah (Linda Hamiltonová) a nové postavy - strašidelně vypadající Mackenzie Davisová a drobná černovláska Natalia Reyesová, poměrně neznámá kolumbijská herečka.

Zatím platí, že šestý díl by měl být v kinech v listopadu 2019.