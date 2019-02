Ungerer se narodil a dlouhá léta tvořil v alsaském Štrasburku, kde je od roku 2007 přístupné i jeho muzeum. Zemřel v domě své dcery v irském Corku. Irsko se stalo jeho druhou vlastí, žil v něm od roku 1976.

„Jsem Alsasan, vykořeněný, přesazený, ale s kořeny,” řekl o sobě kdysi Ungerer. Alsasko je nejmenší region Francie, který navíc mezi třicetiletou a první světovou válkou patřil k Německu.

Jistá ambivalence je patrná i na jeho jméně, které kombinuje francouzské křestní jméno Jean-Thomas s německým příjmením Ungerer. Koexistencí němčiny, francouzštiny a germánské alsaštiny v tomto regionu se zabýval i ve svém díle, připomněla televize Arte.

Ungerer byl autorem více než 140 knih pro dospělé i pro děti a na mnoha dalších se podílel jako ilustrátor. Za ty dětské v roce 1998 získal Cenu Hanse Christiana Andersena za celoživotní dílo.

K nejslavnějším patří například Moon Man (Měsíčňan) z roku 1966, podle nějž v roce 2012 vznikl stejnojmenný animovaný film.

I read for my 5 year old. We love reading time together. One of his favorites is the Three Robbers by Toni Ungererpic.twitter.com/Fi3IPTJy1b