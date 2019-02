Tereza Frýdová, Právo

Na ceremoniálu budou předána ocenění ve čtyřech hlavních kategoriích – album roku, nahrávka roku, píseň roku a nejlepší nový umělec. V nich se letos rozšířil počet nominovaných z pěti na osm. Dále budou uděleny ceny ve více než osmdesáti kategoriích. Z důvodu jejich velkého množství budou některé předány již odpoledne před ceremoniálem.

Na něm vystoupí například Lady Gaga společně s Markem Ronsonem, Dua Lipa se St. Vincent, Miley Cyrus, Travis Scott, Cardi B, Janelle Monáe, H.E.R. a další. Vzpomínat se bude na královnu soulu Arethu Franklinovou, která zemřela minulý rok v srpnu.

Americká zpěvačka Ariana Grande, jež má dvě nominace, se ceremoniálu nezúčastní. Důvodem je její neshoda s producenty ohledně toho, s jakou písní by měla vystoupit. Podle informace amerického týdeníku Variety se letošního ročníku nezúčastní také americká zpěvačka Taylor Swiftová, desetinásobná držitelka ceny Grammy, a americká poprocková kapela Maroon 5.

S největším počtem nominací jde do klání o legendární gramofonky americký raper Kendrick Lamar, držitel Pulitzerovy cenu v hudební kategorii za své poslední album Damn. Obdržel jich osm. Tři se týkají písně All the Stars, kterou napsal v rámci soundtracku k filmu Black Panther a nazpíval společně s americkou zpěvačkou SZA. Hned za ním je v počtu nominací kanadský raper Drake, jenž je nominován v sedmi kategoriích.

Přímý přenos z předávání cen vysílá 11. února ve dvě hodiny ráno ČT art.