Policie má ze zákona své informátory, kteří jí pomáhají tam, kde není možné nasadit policejního agenta. Často jen díky těmto, v policejním žargonu ráfkům odhalí pachatele. To inspirovalo Vězeňskou službu (VS), která se potýká s odhalováním... Celý článek Vězeňská služba chce do cel nasazovat placené informátory»