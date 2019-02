Tereza Frýdová, Právo

„Ve dvacátých letech byl Berlín nejpokrokovějším městem Evropy, nemusel se bát srovnání s moderními americkými metropolemi, jako byly New York nebo Chicago. A právě tuhle modernitu chci ukázat, toho kypícího ducha doby, která od naší současnosti není vzdálená. Pro mě je poslední fáze Výmarské republiky časem zmařených příležitostí, jelikož vyústila v katastrofu třetí říše – což nutně nemusela,“ přiblížil Kutscher.

Napsal sedm dílů série detektivních příběhů. V českém jazyce byly vydány první tři – Mokrá ryba, Tichý zabiják a Goldstein, který vyšel ve středu 6. února. V návaznosti bude pak publikováno další pokračování s názvem Spis Vaterland v červnu tohoto roku. Všechny knihy vycházejí v nakladatelství Moba a jejich překladatelem je Tomáš Butala.

Režii a scénář k seriálu si vzali na starost Tom Tykwer společně s Henkem Handloegtenem a Achimem von Borriesem. Seriál měl premiéru 13. října 2017 na německém kanále Sky 1. Minulý rok v květnu odkoupila práva na vysílání Česká televize na filmovém festivalu v Cannes a momentálně seriál vysílá na svém druhém programu každou sobotu. Odvysílány jsou vždy dva na sebe navazující díly. Zároveň je seriál přístupný na placené internetové platformě HBO GO.

Děj je časově zasazen do meziválečného Německa v době Výmarské republiky. Příběh probíhá v období, které předcházelo krachu na newyorské burze. První a druhá série se odehrávají v roce 1929 a kopírují děj prvního dílu knižní předlohy.

„Máme v plánu tento seriál tvořit minimálně po dobu jedné dekády. Díval jsem se už dříve po předloze, která by se týkala tohoto období. Tyto roky mě fascinují. Jsou tak odlišné od toho, co se stalo před nimi a po nich. Byla to velice moderní doba, ve které figurovala svoboda, ale také radikalismus,“ vysvětlil Tykwer britskému časopisu Screen Daily.

Ústřední postavou je kriminální komisař Gereon Rath (ztvárnil ho Volker Bruch), který byl do Berlína povolán k objasnění složitého případu. V něm figuruje tamní mafie, vydírání a fetišistická pornografie.

Nejedná se o klasický kriminální seriál, v němž je klíčové především rozřešení případu. Významnou složkou je vyobrazení mrazivého prostředí meziválečného Berlína. Proti sobě stojí bída a nezaměstnanost na jedné straně a nemravný život velkoměsta plný zločinu na straně druhé. Je to velkolepá podívaná, plná strhujících záběrů, které jsou doplněny působivým hudebním doprovodem.